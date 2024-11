Antonio Maíllo asegura que Díaz como ministra "no está en cuestión" pero "necesita mejorar" en otras dimensiones

Un punto y a parte en la izquierda alternativa de cara al futuro. Es en lo que está trabajando Izquierda Unida. Una iniciativa que ya comenzó dando por "enterrado" a Sumar como espacio aglutinador tras las elecciones europeas y que ahora continúa. Tras el "caso Errejón", el partido que dirige Antonio Maíllo vio una oportunidad para acometer una reestructuración del grupo parlamentario del que forma parte. Esa misión comenzó con la petición de que todos los partidos fueran copartícipes de las decisiones que se toman en adelante.

Ahora, en un paso más alla, IU continúa marcando el camino. De cara a la futura unidad sigue pidiendo la celebración de primarias para elegir las listas electorales. Y en un dardo directo a la actual vicepresidenta y líder de facto de Sumar, Yolanda Díaz, ha avisado que es "una magnifica ministra", pero "en otras dimensiones neceista mejorar", según ha expresado el líder de IU, Antonio Maíllo, en un desayuno informativo organizado por Forum Europa. Respondía así a una pregunta sobre el papel de la vicepresidenta en la reorganización del espacio y sobre su posible decisión de si debía "echarse a un lado"en el proceso. Es por eso que, Maíllo si bien ha valorado el papel de la ministra en el Gobierno, ha dejado la puerta abierta a la crítica. "Es la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido, nadie lo cuestiona", ha aseverado. "Una persona que ha sabido resolver, tanto en la pandemia, como en el Gobierno", ha asegurado. "En otras dimensiones, a lo mejor podemos decir, como dicen en las notas de las clases, necesita mejorar", ha puntualizado.

El líder de IU ha hecho también una reflexión sobre la actitud del espacio a la izquierda del PSOE, sobre todo tras la explosión del "caso Errejón" que dejó a la izquierda en shock. Es por eso que, ha pedido "reconectar" con la gente que "se ha desconectado de la izquierda", pero ha dejado claro que esta situación no deja a nadie "para sacar músculo". "El asunto Errejón nos ha sacudido a todos. Esto no tiene nada que ver con la pertenencia o no a una organización u otra, porque interpela incluso a la necesidad de que en feminismo todo está por hacer y no afecta solo a nuestro espacio, afecta a la sociedad y afecta a una debilidad al bloque democrático, porque el problema de este hecho es que aparte del doble discurso, que eso debilita en política siempre, fortalece a quienes están en la actitud de lucha contra el feminismo", ha dicho. "Tenemos que reconciliarnos con gente ahora mismo desactivada y, si no tomamos decisiones que sean proporcionales al shock, nos arriesgamos a que la gente no reconecte", ha reflexionado.

En cuanto a la reestructuración del grupo parlamentario, Maíllo ha insistidxo en la necesidad de una "profunda reestructuración" y de momento se ha mostrado satisfecho con los cambios, es decir con la elección de Verónica Martínez Barbero como portavoz. Pero no ha ocultado que hacen falta más pasos. Y es que IU ha reclmado ya oficialmente a Movimiento Sumar, entre otros, el cambio del nombre de la coalición en el Gobierno y en el Congreso, que coincide con el nombre de Sumar como partido que se identifica con la vicepresidenta Díaz.