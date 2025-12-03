Archivan la causa contra el presidente de la Comisión Islámica por financiar el terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha archivado por falta de "indicios suficientes" la causa contra el presidente de la Comisión Islámica en España, Mohamad Aidman Adbli, y otros ocho investigados, uno de ellos el tesorero de esta misma organización, por financiar el terrorismo en Siria.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 expone que ha adoptado esta decisión en consonancia con el dictamen de la Fiscalía, que ha entendido que los indicios que se han ido recabando no son suficiente para proseguir el procedimiento contra estos nueve investigados.

Según el juez, de lo actuado se concluye la existencia de campañas de recaudación efectuadas con la finalidad de ayuda a huérfanos y viudas en Siria y de indicios de que los fondos llegaran a zonas controladas o al menos donde operaban milicias yihadistas, enviados en primer lugar a través de la organización Consejo de Socorro de Damasco Rural y posteriormente a través de la ONG Al Bashaer.

Sin embargo, y si bien, "está directamente probada la financiación" a dicha ONG, "no hay elementos suficientes que acrediten que los donantes lo hacían para financiar actividades de terrorismo".

De tal modo, quedan exonerados de esta causa, entre otros, el presidente de la Comisión Islámica y su tesorero; el que fuera imán de Badajoz, Adel Najjar, o el sirio Ghasoub Alabrash Ghalyoun, que en su día fue absuelto de integrar una célula de Al Qaeda en España vinculada a los atentados del 11-S, liderada por Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah.

