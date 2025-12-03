El Rey vuelve a hablar de una "Monarquía renovada" el día que se publican las memorias de su padre

No debe de estar siendo una semana nada fácil para Felipe VI. Si el pasado luens su padre publicaba de forma intempestiva un vídeo en el que reivindicaba su papel en la Transición, hoy han salido en castellano las polémicas memorias del emérito. El mismo día en el que el Rey ha acudido a clausurar una jornada sobre la Corona en la Universidad Rey Juan Carlos.

En un contexto ciertamente adverso, el Rey se ha vuelto a referir a la evolución de la institución que representa: "La monarquía parlamentaria como forma de gobierno, ha crecido con la experiencia democrática. Y la Corona, como parte consustancial a esa forma de gobierno, también ha evolucionado y está siempre dispuesta a seguir haciéndolo, en el empeño −y esa sí que es una constante− de servir: de ser útil al país y a la sociedad. Lo dije el día de mi proclamación ante las Cortes Generales, hace ya once años, cuando hablé de “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”".

Es cierto que no es la primera vez que se expresa de esta forma, pero en un día como el de hoy sus palabras cobran un significado especial. "Así que, cuando estudiemos el tiempo de la Transición, no lo hagamos llevados por la nostalgia, ni por el afán de idealizarlo, ni por un academicismo estéril que se agota en sí mismo. Estudiémoslo porque nos es útil, aquí y ahora: porque contiene algunas claves importantes de lo que somos y podemos hacer como país", ha proseguido.

La Casa del Rey reaccionó de manera inusitada el lunes al video grabado en secreto y sin avisar por parte de Juan Carlos I. "No es oportuno ni necesario, no entendemos cuál es el objetivo", dijeron a este periódico fuentes de Zarzuela. Es la primera vez que se produce un comentario de esta naturaleza, ya que nunca se refieren a la actividad privada del padre del Rey. No lo han hecho sobre sus memorias ni acerca de las entrevistas concedidas a medios de comunicación franceses.