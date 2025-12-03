Acceso

España

Casa Real

El Rey vuelve a hablar de una "Monarquía renovada" el día que se publican las memorias de su padre

"Cuando estudiemos el tiempo de la Transición, no lo hagamos llevados por la nostalgia", ha dicho en la Universidad Rey Juan Carlos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el Rey Felipe VI y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la clausura de la jornada sobre el papel de la corona en el proceso democratizador español, en la Universidad Rey Juan Carlos, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Organizado por la cátedra de Memoria Democrática de la Universidad Rey Juan Carlos, junto con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se...
El Rey clausura la jornada sobre el papel de la corona en el proceso democratizador españolCarlos LujánEuropa Press
Macarena Gutiérrez
  • Macarena Gutiérrez@McGutierrezSj
    Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), de 1998 a 2008 fue la encargada de la región de Oriente Medio en la sección internacional de LA RAZÓN antes de ejercer las funciones de corresponsal diplomático hasta 2012. Desde entonces, está adscrita a la sección de Opinión
Creada:
Última actualización:

No debe de estar siendo una semana nada fácil para Felipe VI. Si el pasado luens su padre publicaba de forma intempestiva un vídeo en el que reivindicaba su papel en la Transición, hoy han salido en castellano las polémicas memorias del emérito. El mismo día en el que el Rey ha acudido a clausurar una jornada sobre la Corona en la Universidad Rey Juan Carlos.

En un contexto ciertamente adverso, el Rey se ha vuelto a referir a la evolución de la institución que representa: "La monarquía parlamentaria como forma de gobierno, ha crecido con la experiencia democrática. Y la Corona, como parte consustancial a esa forma de gobierno, también ha evolucionado y está siempre dispuesta a seguir haciéndolo, en el empeño −y esa sí que es una constante− de servir: de ser útil al país y a la sociedad. Lo dije el día de mi proclamación ante las Cortes Generales, hace ya once años, cuando hablé de “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”".

Es cierto que no es la primera vez que se expresa de esta forma, pero en un día como el de hoy sus palabras cobran un significado especial. "Así que, cuando estudiemos el tiempo de la Transición, no lo hagamos llevados por la nostalgia, ni por el afán de idealizarlo, ni por un academicismo estéril que se agota en sí mismo. Estudiémoslo porque nos es útil, aquí y ahora: porque contiene algunas claves importantes de lo que somos y podemos hacer como país", ha proseguido.

La Casa del Rey reaccionó de manera inusitada el lunes al video grabado en secreto y sin avisar por parte de Juan Carlos I. "No es oportuno ni necesario, no entendemos cuál es el objetivo", dijeron a este periódico fuentes de Zarzuela. Es la primera vez que se produce un comentario de esta naturaleza, ya que nunca se refieren a la actividad privada del padre del Rey. No lo han hecho sobre sus memorias ni acerca de las entrevistas concedidas a medios de comunicación franceses.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas