El Supremo subraya a Ábalos la "concordancia evidente" entre la confesión de Aldama y las pruebas

El Tribunal Supremo desestima el recurso que interpuso José Luis Ábalos para pedir el fin de la pieza separada sobre el amaño de obras públicas, a cambio de comisiones ilegales.

La Sala de lo Penal avala que el instructor del "caso Koldo", Leopoldo Puente, decidiese desligar la investigación de "la indebida adjudicación" de licitaciones públicas, dado que es una línea de investigación que está "menos avanzada" que el resto de la causa.

Tanto Ábalos como Koldo García han sido ya procesados por los contratos de las mascarillas y están a la espera de que se dilucide si les mandan al banquillo.

Sobre el argumento de que no se le puede dar credibilidad a Aldama que esgrime Ábalos, los magistrados rechazan "en este momento añadir nada más", pero advierten que "parece evidente que ya se viene produciendo una concordancia" entre la confesión del empresario y las pruebas que se han ido acumulando a lo largo de la investigación.

Para la Sala Segunda "otra vez" reitera su defensa los mismo argumentos, pese a que hay indicios incriminatorios de que habría cobrado "mordidas", como el alquiler del chalé de La Alcaidesa, el piso en el centro de Madrid para Jésica Rodríguez o el sobre que le fue intervenido por la Guarida Civil.

Respecto a la impugnación por parte del que fuera "número tres" del PSOE de que se indague en si pudo cometer un delito de malversación, el alto tribunal resuelve que "no es este el momento de proceder a la precisa delimitación del objeto del proceso". En la resolución recuerda que tendrá que definirse en el momento de su procesamiento o, "más adecuadamente", con la apertura de juicio oral.

Respecto a la petición del exministro de que no se tengan en cuenta como material probatorio los audios grabados por Koldo García, la Sala recuerda que el informe presentado por el Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil concluye que "del análisis y estudio realizado no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos".