Así fue como Sánchez negó haberse reunido con Otegi: el vasco dijo que dimitiría si alguien demostraba esa reunión

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha confirmado que supo por "fuentes presenciales" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se entrevistaron en 2018 en un caserío con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en vísperas de la moción de censura. "Esa entrevista existió", ha escrito en un mensaje de X.

En este sentido, según informaciones del digital 'El Español', esta reunión se produjo en el marco de las negociaciones para lograr el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy, donde se habrían producido hasta dos reuniones, fechadas el 24 y el 31 de mayo de 2018.

Además, el mismo diario asegura que a las citas asistieron el actual presidente del Gobierno -por entonces secretario general del PSOE-, Otegi y Santos Cerdán, todos asistidos por el exasesor de Ábalos, Koldo García.

En este sentido versa el mensaje de José Luis Ábalos, que en su cuenta de X ha escrito: "Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió". Una reunión que ambos líderes [Sánchez y Otegi] han negado a los cuatro vientos.

Sánchez negó la reunión con Otegi

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó este pasado lunes que se hubiese reunido en un caserío con el líder de EH Bildu para pactar un apoyo de su formación a la moción de censura que presentó el PSOE en 2018 contra Mariano Rajoy, gracias a la cual Sánchez llegó a La Moncloa.

"Eso es mentira", respondió Sánchez a las preguntas de los periodistas en Angola sobre la información publicada el pasado domingo por 'El Español'.

Otegi se comprometió a "dimitir" si alguien demostraba la reunión

Por su parte, el propio Otegi también ha negado dicha reunión. "Es absolutamente falso que existiera esa reunión", declaró el propio Otegi ETB2, donde también aseguró que "nunca" había hablado con Sánchez.

En este sentido, tal fue su seguridad que llegó a comprometerse en que dimitiría si se demostraba que esa reunión existió. "Si alguien demuestra que esa reunión se produjo me comprometo ante el pueblo vasco a presentar mi dimisión", aseguró este pasado lunes.