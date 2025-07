La Audiencia abre la vía para investigar el papel de Ábalos en la trama del fuel de Aldama

La Audiencia Nacional abre la vía para investigar el papel de José Luis Ábalos en la conocida como "trama del fuel". El magistrado Santiago Pedraz ha solicitado los mensajes de Koldo García y de Víctor de Aldama que obran el "caso Koldo" sobre todo lo relativo a la concesión del título de operadora a Villafuel. Se trata de una diligencia con la que se pretende esclarecer si el exministro de Transportes medió en esta operación que salpica a tres ministerios del Ejecutivo.

Fuentes jurídicas confirman a LA RAZÓN que los investigadores rastrean su posible implicación en las gestiones para que la empresa clave de la trama obtuviera la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos. Cabe recordar que las acusaciones populares, que litigan bajo la representación letrada de Hazte Oír, solicitaron a Pedraz que imputara al exministro en estas diligencias y que se inhibiera en favor del Tribunal Supremo, pero el juez y la Fiscalía Anticorrupción descartaron implicarle.

Ahora, sin embargo, hay indicios que le involucran en esta causa en la que se rastrea un fraude al fisco superior a los 200 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción interpuso querella contra Villafuel y un total de 82 personas, entre ellas Víctor de Aldama, por las actividades de la trama. Las mismas consistieron en simular la venta desde la empresa matriz de Claudio Rivas a una serie de sociedades pantalla aunque, en realidad, lo suministraban directamente a los clientes finales. De esta forma se ahorraban el correspondiente IVA.

Los indicios que apuntan a Ábalos

El fiscal Anticorrupción apuntó además al Ministerio de Transición Ecológica que entonces dirigía Teresa Ribera, por haber concedido la licencia a la mercantil petrolera en septiembre de 2022 pese a no cumplir "aparentemente" con los requisitos financieros exigidos. Para el fiscal este trámite fue clave ya que sin él no se habría podido llevar a cabo la "operativa fraudulenta".

La Guardia Civil sostiene en sus informes que dicha licencia se habría obtenido gracias a la mediación de Koldo García en los hechos. Víctor de Aldama, el comisionista confeso de la trama, desveló en noviembre que el exasesor de Ábalos les consiguió una reunión en el Ministerio de Industria para agilizar el trámite. El empresario, que se comprometió a tirar de la manta ante la Justicia tras ser detenido y encarcelado por este procedimiento, expuso que Koldo facilitó esta reunión en la que participó el entonces jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto.

Trama Hidrocarburos 2 La Razón

El encuentro con Juan Ignacio Díaz Bidart (que él mismo confirmó en sede judicial), tuvo como finalidad acelerar el título de operadora que Villafuel necesitaba para impulsar la presunta actividad delictiva. Este extremo fue confirmado por Carmen Pano en sede judicial. La empresaria, que aseguró haber llevado 90.000 euros a Ferraz en 2020, respaldó la versión de Aldama. Pano fue una de las participantes de este encuentro en el que también estuvo Rivas en su condición de dueño de Villafuel.

Reunión de Aldama con el ministro Torres

Tanto en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo como en su posterior interrogatorio en la Audiencia Nacional, la empresaria confirmó todos los extremos y dijo que, además, se les trasladó que les hicieran llegar los papeles que faltaban a través de Koldo. Además, en esta segunda cita judicial desveló que Aldama y Rivas (a quienes el juez sitúa en la cúspide de la trama) viajaron a Canarias para reunirse con Ángel Víctor Torres.

Según expuso, se produjeron hasta dos viajes a Tenerife en un avión privado por un presunto negocio sobre el fuel. Ante la UCO aseguró meses antes que se reunieron con él con la intención de adquirir un depósito fiscal y poder descargar carburante que pretendían traer en barcos desde Venezuela a República Dominicana y, de ahí, a España. Sin embargo, no consiguieron su objetivo y ello les llevó a crear la comercializadora Canary Island Fuel Company.

Además, también confirmó que la trama empleó su empresa Have Got Time para comprar el chalet de La Alcaidesa (Cádiz). Se trata de la villa valorada en más de medio millón de euros en la que se hospedó Ábalos en el verano de 2021. La Guardia Civil vinculó en un primer momento este obsequio a los contratos de mascarillas que su Ministerio firmó con Soluciones de Gestión. No obstante, la implicación de Pano en la compra de la casa les lleva a valorar que pudo haberse tratado de un regalo por abrir el camino en el Ministerio de Industria.

Los móviles de Aldama y Koldo

Así pues, la Guardia Civil indaga ahora una posible mediación del que fuera número tres del PSOE con la presunta organización criminal que desvió casi 70 millones de euros a Portugal. Por ello, el magistrado Pedraz ha pedido al instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional que le remita una copia de todos los archivos contenidos en los teléfonos de Koldo García y de Víctor de Aldama "que tengan relación con todas las actividades relativas a la obtención del título de operadora de Villafuel".

Los agentes siguen trabajando en el informe sobe el contenido del teléfono que incautaron a Aldama tras su detención por estos hechos en octubre. Como informó LA RAZÓN, a finales del año pasado la Audiencia Nacional le devolvió el volcado de todo lo contenido en el terminal que, según el propio empresario, pone en jaque a Moncloa. Se trata de un terabyte de datos que el propio Aldama ayudó a analizar tras abrirse a colaborar con la Justicia a cambio de reconocer su implicación en la trama.