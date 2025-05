La amnesia del ex jefe de gabinete de Maroto: admite la reunión con el socio de Aldama pero no recuerda nada

Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de gabinete de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria, ha admitido en el Tribunal Supremo (TS) ante el instructor del "caso Koldo" -según fuentes jurídicas- que se reunió con el empresario Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, en diciembre de 2020, en relación a la concesión de una licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel, pero ha dicho no recordar nada, salvo lo que ha leído por la prensa, insistiendo en que no era competente para otorgarla.

Según esas mismas fuentes, Díaz Bidart ha explicado que acudió a esa cita -a la que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también asistió la empresaria Carmen Pano, que según denunció entregó dos meses antes en la sede del PSOE de bolsas con 90.000 euros- acompañado de dos funcionarios cuya identidad tampoco recuerda -ha aludido incluso que era obligatorio el uso de mascarillas-, porque en esas fechas, en plena pandemia, tenía "ocho mil reuniones" que le proponían los asesores, entre ellos la mano derecha del entonces ministro José Luis Ábalos, Koldo García, quien también asistió el comienzo de la cita.

El testigo ha apuntado que "ha pasado mucho tiempo" y que tiene mucha carga de trabajo, hasta el punto de que solo ha tenido "una semana de vacaciones". "Oiga, no ha venido usted aquí a contarnos su estrés laboral", la ha reconvenido entonces el magistrado.

Se trató, ha afirmado el testigo -que según fuentes presentes en su declaración se ha mostrado en todo momento "muy nervioso", prodigándose en respuestas como "no me acuerdo", de una "reunión protocolaria" cuyo contenido cree que no trasladó a la ministra Maroto porque el asunto "era competencia de la Secretaría de Estado de Energía", dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Eso es lo que trasladó a su interlocutor, ha defendido.

"¿Qué sentido tenía entonces la reunión si no era competente?", le ha preguntado el juez Puente ante las respuestas esquivas del ex alto cargo de Industria. "Porque la había pedido Koldo", ha contestado explicándole solo que era una cita con "una comercializadora". La perplejidad del instructor ha ido en aumento, hasta el punto de que ha llegado a comentar su extrañeza por el carácter de ese encuentro. "No me extraña que tenga ocho mil reuniones si eran todas como esta...", ha ironizado.

Sospechas sobre la concesión de la licencia

Díaz Bidart ha comparecido ante el instructor del "caso Koldo" en relación a las dos reuniones que mantuvo para tratar la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel, la empresa de Claudio Rivas, el socio de Víctor de Aldama, y como él imputado en la Audiencia Nacional por un supuesto fraude millonario en el pago del IVA.

Según los informes policiales, el testigo, que fue jefe de gabinete de Reyes Maroto en Industria entre junio de 2018 y marzo de 2023, Díaz Bidart se reunió el 28 de diciembre de 2020 con Rivas y la empresaria Carmen Pano, también imputada en el "caso hidrocarburos" y quien afirma que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz en octubre de 2020 por indicación de Aldama. El objetivo de la reunión -que habría sido gestionada por el entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, y por el propio Aldama- era negociar la concesión de la referida licencia a Villafuel.

El chalet de Ábalos

Unas gestiones por las que, según apunta la investigación, Ábalos habría disfrutado de un chalet en una urbanización de La Línea de la Concepción (Cádiz) que fue adquirido por la "trama Koldo" y arrendado al entonces titular de Transportes.

El instructor de la causa acordó su citación como testigo para acreditar la existencia de esa reunión del en esas fechas jefe de gabinete de Reyes Maroto con Claudio Rivas y Carmen Pano, así como para intentar identificar a la persona que pudo haberla propiciado.

Tras esa reunión clave, Villafuel -que lejos de los tres millones necesarios contaba con un capital social inferior a 600.000 euros- impulsó las gestiones para la obtención de la licencia en enero de 2021, celebrándose un segundo encuentro entre Rivas y Díaz Bidart en febrero, según puso de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Finalmente, en septiembre de 2022 Villafuel recibió el visto bueno de Industria para operar en el sector de hidrocarburos.