La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de pedir a la UCO analizar el rescate de Air Europa

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y la Fiscalía contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que requería a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el rescate de Air Europa en pandemia.

En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados dejan sin efecto el auto del juez instructor, Juan Carlos Peinado, al entender que carece de fundamentación o se refiere a noticias periodísticas que no se investigan en el procedimiento que se sigue en el juzgado.

"La resolución recurrida carece de la motivación necesaria que se exigía en nuestras anteriores resoluciones, para justificar una ampliación del objeto de la investigación, ya que resulta notoriamente insuficiente para justificar la ampliación de la instrucción los razonamientos de las resoluciones recurridas", sostienen.