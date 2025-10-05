El avión de Ada Colau y los otros 20 españoles de la flotilla ya sobrevuela el Mediterráneo: llegarán a Barajas a esta hora

El avión que transporta a Ada Colau y al resto de activistas españoles liberados se encuentra en este momento sobrevolando el mar Mediterráneo en su ruta de regreso a Madrid.

El vuelo UX1302 de Air Europa, que despegó del Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv a las 16:19 hora local (15:19 hora peninsular española), tiene su aterrizaje previsto en la Terminal 1 del Aeropuerto de Madrid-Barajas a las 20:16 horas de este domingo, según los datos de seguimiento en tiempo real proporcionados por Flightware. La aeronave lleva aproximadamente dos horas y cuarenta minutos de vuelo y le restan unas dos horas para completar un trayecto total de casi cinco horas.

Los activistas formaban parte de la flotilla humanitaria Sumud, cuya misión de llevar ayuda a la sitiada Franja de Gaza fue interceptada por la marina israelí en aguas internacionales entre el 1 y el 2 de octubre. Tras la interceptación, los participantes fueron detenidos y trasladados a la prisión de alta seguridad de Saharonim, ubicada en el desierto del Néguev, donde permanecieron recluidos hasta su puesta en libertad y posterior deportación.

Denuncias por privación de asistencia médica esencial

Mientras se encontraban recluidos, los abogados del grupo de defensa legal de la ONG Adalah, que representan a los activistas, emitieron un comunicado este domingo denunciando graves negligencias en su tratamiento. Según la organización, "hasta ayer se les ha negado el tratamiento médico y los medicamentos que necesitaban, incluidas prescripciones esenciales que podrían poner en peligro su vida tales como hipertensión, enfermedades cardiacas o cáncer". Esta situación afectaba a varios detenidos, incluidos activistas que padecen cáncer y otras enfermedades graves.

Mientras el vuelo se aproxima al territorio español, se espera que su llegada a Barajas congregue a una multitud de simpatizantes y organizaciones de solidaridad que han seguido de cerca el desarrollo de este incidente desde la partida de la flotilla.