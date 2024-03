El balance electoral de Puigdemont en 17 años: seis veces candidato y un 50% de victorias

Carles Puigdemont vuelve a concurrir a las elecciones catalanas como candidato de Junts y lo hace sin muy buenas perspectivas, según las encuestas. De hecho, su partido se ha aferrado a él como revulsivo para tratar de reconquistar la Generalitat en un momento delicado para los posconvergentes, ya que se hallan con menos poder que nunca. La esperanza que tienen ahora mismo es adelantar a Esquerra (el PSC está más lejos) y que el independentismo sume mayoría absoluta en el Parlament para que pueda ser president. De nuevo, Junts, abonado a la épica, como ya hizo en 2017 y lo cierto es que surtió efecto. Puigdemont, en todo caso, tampoco tiene una trayectoria electoral llena de victorias a sus espaldas: ha sido seis veces candidato y ha ganado en tres ocasiones. Es decir, una efectividad del 50%.

Puigdemont (Amer, Girona, 1962) irrumpió en la primera línea política en 2006, con 44 años, al formar parte de las listas de Convergència i Unió (CiU) en las elecciones al Parlament. Y, un año después, en 2007, ya lideró la candidatura del partido de Jordi Pujol a la alcaldía de Girona: quedó segundo, por detrás de un PSC hegemónico en la ciudad, aunque logró mejorar los resultados de su partido de 2003. En concreto, Puigdemont logró seis de los 25 concejales que repartía el Ayuntamiento, insuficientes para gobernar, pero le bastaron para estar cuatro años haciendo oposición y pavimentar su camino hacia la victoria en 2011.

En este sentido, Puigdemont logró su primera victoria electoral en las municipales de 2011, cuando llevó a su partido hasta los diez concejales: se quedó sin mayoría absoluta, pero no hubo mayoría alternativa posible porque el PP o la CUP cosecharon tres concejales cada uno y bloqueaban cualquier plan B. De hecho, Puigdemont defendía en aquellos tiempos los pactos con los populares y durante los primeros meses de mandato recibió muchas críticas por llegar a acuerdos con el partido actualmente liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Puigdemont volvió a lograr la victoria en 2015, reteniendo los diez concejales y abriendo una brecha importante respecto al segundo: ERC y PSC, que lograron solo cuatro ediles. De esta manera, el actual líder "moral" de Junts se quedó nuevamente con la vara de mando, aunque no pudo finalizar el mandato porque pocos meses después, en enero de 2016, fue propuesto por Artur Mas para ser investido president de la Generalitat. El 12 de enero de 2016 iniciaría el camino que le ha llevado hasta ahora.

Como president de la Generalitat estaría hasta el 28 de octubre del 2017, cuando fue destituido por la aplicación del artículo 155 para intervenir el Govern: es decir, estuvo al frente de Cataluña durante 22 meses de alto voltaje político. Puigdemont huyó a Bélgica, pero eso no le impidió ser el candidato de Junts para las elecciones del 21 de diciembre: los sondeos proyectaban el "sorpasso" de Esquerra, pero finalmente, gracias a una campaña épica en la que prometía que volvería a Cataluña si ganaba, remontó a las encuestas y venció a los de Oriol Junqueras y su partido pudo conservar el poder de la Generalitat con Quim Torra como president. No obstante, en sus primeras elecciones catalanas como candidato, Puidemont no venció ya que la victoria se la llevó Ciudadanos.

Ante la imposibilidad de ser president telemático porque no estaba dispuesto a volver a España por temor a ser detenido pese a que había basado su campaña electoral en esa promesa, Puigdemont optó por ser el candidato de Junts en las elecciones europeas de junio de 2019. Ahí sí logró la victoria en Cataluña y con holgura, al cosechar casi un millón de votos y dejando al PSC, en segundo lugar, a 200.000. Tras unos meses a la espera, Puigdemont logró finalmente recoger el acta de eurodiputado.

Pese a ser eurodiputado, Puigdemont concurrió a las elecciones catalanas de febrero de 2021, aunque sí es cierto que la candidata efectiva a la presidencia era Laura Borràs. Junts, que ya temía perder la Generalitat, acudió a Puigdemont para liderar las listas, pero no logró la remontada y su partido quedó tercero, por detrás del PSC y de Esquerra.

Puigdemont vuelve a liderar la lista de Junts este 12 de mayo y las perspectivas de victoria parecen muy alejadas. No obstante, aspira a quitarle la presidencia de Salvador Illa quedando por delante de ERC y tratando de movilizar al independentismo para que vaya a votar y retenga la mayoría absoluta: en este sentido, su discurso en campaña está yendo dirigido a agitar el rechazo a España. Uno de sus principales mensajes está siendo decir que "depender" de España es "insostenible" para Cataluña a pesar de que realmente la autonomía ha entrado en una decadencia (los datos en materia económica y social están ahí) precisamente por culpa de los distintos gobiernos independentistas de los últimos diez años.