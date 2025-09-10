Bronca monumental en el Congreso por Gaza: Gobierno y PP se acusan de "jugar con la sangre" de los niños

El conflicto palestino-israelí se ha trasladado este miércoles hasta el epicentro de la política española: el Congreso de los Diputados. El Gobierno y el Partido Popular, en mitad de la sesión de control, han protagonizado un tenso enfrentamiento por la posición internacional de nuestro. Tanto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como el portavoz popular del ramo, Carlos Floriano, se han tirado a la cabeza "la sangre de los gazatíes" en su diatriba.

Nada más comenzar el Pleno, Pedro Sánchez hizo gala de haber "situado a España en el lado correcto de la historia" e inquirió a Alberto Núñez Feijóo: "Lo que está pasando en Gaza es un genocidio, repítalo conmigo. Es un genocidio". En plena polvareda por la corrupción y la debilidad parlamentaria, no es ningún secreto que para el Ejecutivo la agenda internacional se ha convertido en una válvula de escape.

Una realidad que le espetó el portavoz de Exteriores de los populares a Albares. "Hoy les vale Oriente Medio para tapar la corrupción. Es un bochorno el espectáculo que están dando en el seno del Gobierno por arrancar un puñado de votos a costa de la sangre y el sufrimiento de los gazatíes. Dan ustedes vergüenza".

En su turno, Floriano, también denunció: "La imagen que proyectamos al exterior es la que resulta de que nos feliciten organizaciones terroristas por nuestra política internacional; la que resulta de que ustedes no hayan dicho nada del español asesinado en Jerusalén".

Unas palabras que el ministro se ha tomado a pecho. Para muestra, su enfado. Monumental. Para empezar, ha desmentido que el Ejecutivo no haya condenado el asesinato de un español a manos de Hamás: "Tiene usted suerte de ser aforado, porque si no habría que denunciar la mentira, la calumnia que acaba de hacer".

Después, ha atacado al PP por su postura sobre el conflicto en la franja: "¿Cuántos niños tienen que morir para que usted deje de jugar con la sangre y el sufrimiento de tantas familias?". Hasta ahora, Feijóo se ha negado a utilizar el término de "genocidio". Aunque sí ha mostrado su rechazo a las acciones de Benjamín Netanyahu. Aun así, Albares cree que es insuficiente y ha recriminado a Feijóo no tener "sentido de Estado", ni sentimientos: "¿Dónde están su alma y su corazón en Gaza? Creo que no tienen".