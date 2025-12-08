Bildu evita condenar los ataques contra símbolos españoles de sus cachorros: "No tenemos responsabilidad"

"No tenemos nada que decir". Sin condena y con el convencimiento de que "son mayores", el portavoz en el Parlamento vasco de Bildu, Pello Otxandiano, ha eludido asumir la responsabilidad de Bildu ante las acciones contra símbolos españoles de los miembros de Ernai. Pese a que se encuentran integrados en 'Sortu', que forma parte de la formación liderada por Arnaldo Otegi, se ha asegurado que no existe "una relación directa".

En una entrevista en las ondas radiofónicas autonómicas del País Vasco, el representante de Bildu, ha espetado que se "debe preguntar a Ernai" sus motivaciones para derribar el último Toro de Osborne que quedaba en el País Vasco o para vandalizar la sede del PP de Bilbao.

"Nosotros hemos criticado una de las acciones y no estamos en el ajo". No estamos dispuestos a aceptar, no tenemos nada que ver con nada de esto", ha asegurado con cierta incomodidad y sin delatar las relaciones entre Bildu y Ernai gracias a Sortu. Pese a las diversas cuestiones, se ha negado la relación con la organización que ha reivindicado diversos actos contra símbolos españoles.

Los cachorros de Bildu intensifican su actividad ante el aniversario de la Constitución

A principio de semana y con la excusa de "reventar" la conmemoración de la instauración del sistema democrático en España, Ernai avisó de que realizaría diversas acciones violentas. Con la sombra de la 'nueva kale borroka' que ha cogido fuerza en los últimos meses, la sede del PP en Bilbao amaneció el pasado martes con pintadas y con un cartel con el que las juventudes de Bildu reivindicaron el ataque y su lucha por la independencia.

Mismo escenario, aunque no fuese reivindicado por los miembros de las juventudes de manera oficial, sufrieron las placas de Durango en memoria de las víctimas de ETA que fueron vandalizadas con mensajes de "Gora ETA". El respeto por los asesinatos no duró ni una semana. "Creemos necesario situar este tipo de hechos, en todo caso puntuales, en su justa dimensión, y no utilizarlos para tratar de recrear virtualmente un pasado ampliamente y afortunadamente superado ", señaló Bildu en un comunicado.

A las dos acciones realizadas en los primeros días de la semana, se han adherido el derribo de la cruz en honor a un militar carlista en Igeldo o el derribo del Toro de Osborne de Tudela que junto a las banderas robadas en Durango- localidad en la que fueron manchadas las placas- han aumentado el repertorio de los miembros de la izquierda abertzale, se les suma el asalto a la Casa de Juntas de Guernica.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, fueron detenidos varios miembros en una pelea contra las juventudes de la Falange.