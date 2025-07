Bronca en el Parlamento foral por el Monumento a los Caídos en Navarra

La tensión por el desenlace sobre el Monumento a los Caídos de Pamplona vivió su último capítulo el viernes. Dos representantes de la plataforma ‘Navarros todos y la historia completa’, Manuel Sierra e Ismael de la Barba, acudieron a una sesión de trabajo en el Parlamento foral para reclamar que se acepte la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del conjunto, rechazada en dos ocasiones por la Mesa de la Cámara.

En la sesión de trabajo a propuesta del Grupo Mixto, representado por el parlamentario de Vox Emilio Jiménez, comparecieron los representantes de la plataforma para dar su visión sobre la situación del patrimonio histórico de Navarra, y en concreto del Monumento a los Caídos de Pamplona.

Modificación legal

El pasado marzo, los grupos de PSN, EH Bildu y Geroa Bai aprobaron, sin sumar más apoyos, la modificación legal con la que quieren poner en marcha el acuerdo que han alcanzado para la resignificación del enclave.

En su intervención del viernes, Sierra, portavoz de la plataforma, recalcó que “al menos tenemos la posibilidad de exponer nuestra posición y nuestros argumentos sobre el monumento que se erigió con el nombre Monumento de Navarra a sus muertos en la cruzada, más conocido como el Monumento a los Caídos, porque no de debatirlos en el Pleno del Parlamento, ya que ustedes saben que hemos presentado por dos veces una Iniciativa Legislativa Popular y por dos veces no ha sido admitida siquiera a trámite, con unos argumentos que tienen más que ver con una interpretación del procedimiento que con la cuestión de fondo”.

“Si me permiten la expresión, creemos que se lo han cogido con papel de fumar para cerrarnos la puerta”, añadió, para mostrar su perplejidad sobre esta decisión “tratándose de un Parlamento democrático y una iniciativa popular de un asunto que creo que tiene verdadero interés para muchos navarros”.

Sobre la ILP y la plataforma a la que representa, el portavoz señaló que “no tiene adscripción a ningún partido político, a ningunas siglas ni a ninguna ideología, es una iniciativa popular que tiene como único objetivo preservar la historia y el patrimonio cultural de Navarra, del cual forma parte el monumento.

"Poco de reconciliación"

Por otro lado, calificó la Ley de Memoria Democrática como “sectaria” y afirmó que “tiene poco de reconciliación”.

En su opinión, “se trata de una ley que incide en viejas heridas y que llega a afirmar que el monumento erigido hace casi un siglo refleja hoy la propaganda totalitaria de exaltación del alzamiento fascista y el régimen franquista”. “¿De verdad lo perciben así? ¿Lo creen de verdad?”, preguntó.

“El pensamiento es libre, lo malo es cuando determinado pensamiento se quiere imponer por ley y la ley manda que el monumento que se erigió como lugar de oración a los muertos se convierta en un centro de propaganda precisamente contra ellos, y se ponga al servicio de los que tienen como objetivo político liquidar la Constitución española y su espíritu de concordia, como paso previo para la liquidación del Estado de Derecho”.

Centrándose ya en el Monumento a los Caídos, Serra destacó su valor arquitectónico y artístico y se sorprendió porque desde el Gobierno se está “ignorando el reciente dictamen de mayo de 2024 de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, principal institución encargada de velar por el patrimonio artístico nacional, que avala la conservación del monumento”.

El representante de la plataforma definió el proyecto de resignificación como “suplantación, que es sinónimo de usurpación” y valoró otras propuestas sociales y políticas sobre el monumento, como la de Plataforma Pro Museo de Pamplona, “que viene promocionando el uso museístico e integrador del monumento, que contempla la declaración de interés cultural recomendada por la Academia de Bellas Artes y que respete el edificio y sus elementos artísticos, de manera que como dice uno de los impulsores de esta iniciativa, el escritor Víctor Manuel Arbeloa, el monumento esté al servicio de todos, porque se trata de reconciliación”.

Por su parte, el arquitecto y miembro de la Asociación por la Verdad y la Reconciliación Histórica José Ismael de la Barba, explicó que el objetivo de su asociación es “intentar preservar espacios y edificaciones de la acción política de las administraciones sectarias que por su significación histórica y valor intrínseco del monumento puedan resultarles molestas. Bien porque se pretende su simple desaparición física o bien, y esto es todavía más perverso, se quiere vaciarlos de su misión original y dedicarlo a la muy manida resignificación, que esconde la interpretación simple de la época, por la intencionalidad de establecer un burdo relato único con una intención política y formativa que ampare determinadas posiciones aun distrayendo el debate real y la interpretación y criterio personal. En fin, detrayéndolo de la libertad”.

Por otro lado, quiso poner de manifiesto el valor artístico, arquitectónico y técnico del monumento y de todo su entorno y su valor urbanístico. “Ha estado presente en la generación de Pamplona en los últimos 80 años y nos encontramos ante un ejemplo de la arquitectura importante y desgranar sus méritos no debería ser objeto de controversia”, explicó.

Por último, defendió que “no solo no procede su descatalogación, hecho por motivaciones ideológicas meramente y no por razones técnicas, sino que sería recomendable su inclusión en los listados forales o nacionales para que pudiera ser preservado de acciones sectarias y parciales. Y es que debemos partir de un concepto no patrimonialista del poder, en lo referente a la conservación del patrimonio. Su conservación y mantenimiento no debe estar sujeto a debate ideológico, puesto que no pasamos de ser sus administradores. Esto conlleva que nuestro deber es preservarlo para las futuras generaciones, como la propia Unesco plantea. Por tanto, toda acción que lo mutile debería ser rechazada, y no alentada desde la propia administración responsable de su mantenimiento desde un punto de vista objetivo. Y es que nos encontramos con un ejemplo importante que merece la pena ser mantenido”.

Reacciones de los grupos políticos

Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión que representan al Gobierno y Bildu fueron muy críticos con la exposición de la plataforma y, en intervenciones breves, se limitaron a condenar el fascismo y a apoyar sus posicionamientos sobre la resignificación y, en el caso de Contigo-Zurekin, el derribo del monumento.

Por parte de UPN, Javier Esparza rescató su discurso del día de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, enfatizando su condena al terrorismo de ETA, al franquismo y a todo régimen totalitario. Javier García, del PPN, tuvo un encontronazo con los parlamentarios de Bildu tras reprocharles que hablen de “fascismo”.

Abandono de la comisión

Finalmente, la sesión de trabajo vivió momentos de tensión durante la intervención del parlamentario de Vox Emilio Jiménez.

Los diputados de Contigo-Zurekin, EH Bildu y Geroa Bai abandonaron la sala antes de finalizar la sesión con reproches al de Vox, tras sus palabras sobre el comunismo. “El Partido Comunista nunca debía haberse legalizado, mató a más de cien millones de personas”, dijo Jiménez.

El parlamentario de Vox criticó a todos los grupos de la izquierda, señalando que “supura odio", cargó contra los socialistas por los últimos casos de corrupción y contra Geroa Bai por su “tibieza”.

La ILP fue firmada por los tres miembros de esa comisión: Manuel Sierra, Alfonso Galbis y Joaquín Baleztena. Tras depositarla en el registro, Manuel Sierra declaró, frente al Parlamento, que pretenden “evitar que se perpetre el atentado contra el Monumento a los Caídos” y esperan que el proceso que han iniciado “acabe con buen fin”.

Por su parte, Alfonso Galbis hizo un llamamiento a la sociedad navarra para que “los talibanes no nos roben la historia”, en referencia a quienes quieren derribar o resignificar el monumento.

Tras este paso, la plataforma queda a la espera de que la Mesa del Parlamento admita a trámite la Iniciativa Legislativa Popular, que dará paso a la recogida de firmas de al menos del 1% del censo electoral, necesario para la continuidad del proceso.

‘Navarros todos y la historia completa’ anunció el pasado diciembre la presentación de esta ILP, unida a dos iniciativas más. Por un lado, una acción judicial, dirigida por la asociación y refutada por un informe pericial de 160 páginas desarrollado por De la Barba sobre el valor patrimonial del monumento.

Por otro, lo que han llamado la ‘Controversia de Pamplona’, una serie de debates públicos que permitan, en un ambiente de diálogo sereno y educado, contrastar datos y diferentes visiones a la luz de la historia sobre la II República, Guerra Civil y posguerra y el homenaje que rindió esa sociedad de aquella época a las decenas de miles de voluntarios que mayoritariamente, de manera voluntaria y altruista, entregaron su vida y hacienda por defender la fe, sus antiguas leyes y sus tradiciones.