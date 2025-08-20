Bronca a Urtasun en una panadería durante sus vacaciones

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar Ernest Urtasun vivió una situación insólitas durante su periodo de vacaciones en la isla de Menorca. El diputado protagonizó un careo con una panadera con un cruce de reproches entre ambos que se inició por el tiempo de espera para ser atendido, según relatan testigos del mismo a LA RAZÓN.

Así, el episodio ocurrió el pasado lunes en una panadería en la zona de Es Mercadal (Menorca). El ministro del Gobierno de Pedro Sánchez estaba recorriendo el enclave disfrutando de unos días de vacaciones hasta la vuelta de la actividad política.

En un momento dato, Urtasun accedió a este negocio donde esperaba para realizar su pedido. Sin embargo, el tiempo de espera se prolongó más de la cuenta, a juicio del diputado, y expresó su malestar asegurando que "en quince años no había tardado tanto en ser atendido".

Una panadera responde al ministro

Esta palabras no cayeron muy bien a la dueña del negocio que estaba como encargada y le reprochó las políticas en materia de trabajo que estaba promoviendo su compañera Yolanda Díaz. La panadera le respondió que por estas medidas, el incremento del salario mínimo, no podía tener contratado el mismo personal que el año pasado.

Al final, el encontronazo no pasó a mayores y Urtasun prosiguió su visita por la localidad. Estas mismas fuentes señalan que el ministro está pasando unos días de descanso en Na Macaret (Menorca), como demuestran las fotos a las que ha tenido acceso este medio.

Las vacaciones de los políticos ha generado un enfrentamiento político. El PP reprochó a Sánchez que solo haya interrumpidos dos días de su descanso en Lanzarote para visitar las zonas afectadas por los incendios que recorren toda España.