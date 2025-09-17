El "calvario" de Koldo: "Es salvaje lo que se está haciendo con mi nombre"

Koldo García asegura que está viviendo un auténtico "calvario". El exasesor de José Luis Ábalos defiende su inocencia y reconoce que hablaba con hasta cinco ministros del Gobierno de Pedro Sánchez que ahora se desvinculan con su figura. "Es salvaje lo que se está haciendo con mi nombre y mi persona en este país", ha lamentado.

En una entrevista al programa Aire Fresco de Leo Radio, Koldo declaró que quiere lavar su imagen y expresó su deseo de que salgan a la luz cuanto antes los nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se tienen que remitir al Tribunal Supremo.

"El primer interesado en que salgan soy yo para poder defenderme de una vez por todas porque la opinión que tiene ahora mismo el ciudadano de a pie es que este señor se ha quedado con dinero público", afirmó. En este sentido, reconoce que hay personas que le insultan por la calle.

"Hasta que no salgan todos los informes y vaya a juicio y me pueda defender, no podré demostrar al ciudadano de a pie, ese que piensa que soy un hijo de puta, de que está equivocado, que soy una buena persona que ha dedicado su tiempo a ayudar a todos los demás", añadió. El exasesor de Ábalos quiere demostrar cuanto antes su inocencia.

Koldo y los ministros

Está viviendo un "calvario" y una "vida de mierda" por todas las información que están saliendo. "Todo va a peor, es salvaje lo que se está haciendo con mi nombre y mi persona en este país", afirmó.

Koldo aún sigue esperando que le devuelvan sus dispositivos móviles, un año y ocho meses después de su detención. "No sé cuándo fue la última vez que mi abogada solicitó que yo pudiera recuperar todo el material que me quitaron o que me requisaron para investigar si yo había cometido cualquier tipo de delito, para que yo pudiera intentar defenderme lo mejor posible", remarcó.

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue cuando se trató su relación con cinco ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. "He hablado con ellos. Pero hay muchísimas personas a las que he intentado ayudar absolutamente en todo, que ahora mismo es mejor que no me conozcan. Además, respeto esa decisión. La entiendo. Repito, cualquier persona que ha estado conmigo pierde su puesto de trabajo. Si me tienen que negar en público, que me nieguen", insistió.