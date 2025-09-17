El presidente del TSJM también exige el fin de las "críticas ilegítimas" a los jueces

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, defiende que "la ciudadanía no puede estar recibiendo mensajes" que, "excediendo toda crítica legitima", atribuyen una "politización" a los jueces en el ejercicio de sus funciones.

El máximo responsable del alto tribunal madrileño afirmó, durante la apertura del año judicial en Madrid celebrada hoy, que estas declaraciones que cuestionan la labor de la judicatura "debilitan la confianza en las instituciones" y "deterioran de una forma inadmisible los cimientos del Estado de Derecho".

Por ello, el magistrado ha aprovechado para "aplaudir" las palabras que pronunció Isabel Perelló durante el acto que marca la apertura del año judicial a nivel nacional.

Rodríguez Padrón quiso sumarse a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando dijo, concretamente, que son "inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la Justicia provenientes de los poderes públicos".

También mandó un mensaje a la ciudadanía sobre los miembros del Poder Judicial: "No pierdan la confianza en que quienes lo integramos, cumpliremos por encima de cualquier dificultad nuestro compromiso con la independencia, de fidelidad a la Constitución y sumisión exclusiva al imperio de la ley".

Solamente -aseguró- manteniendo esa confianza ciudadana los jueces podrán mantenerse fieles a la promesa que hacen cuando asumen el ejercicio de la función jurisdiccional. El juramento de "administrar recta e imparcial justicia frente a todos".

Asimismo, consideró que la "erosión gradual de la legitimidad" de la Carrera judicial, que se viene produciendo, constituye "un arma de alto riesgo para la evolución del grado de madurez y consistencia de una democracia constitucional".