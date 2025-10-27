Adelanto electoral
María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre tras el bloqueo de PSOE y Vox a los Presupuestos
La baronesa popular disuelve la Asamblea y anticipa el nuevo ciclo electoral en España
Como adelantó en exclusiva LA RAZÓN, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha decidido convocar las elecciones autonómicas el próximo domingo 21 de diciembre para poner fin al bloqueo perpetrado por el PSOE y Vox a las cuentas públicas del próximo año.
(Habrá ampliación)
