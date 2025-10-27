Acceso

Adelanto electoral

María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre tras el bloqueo de PSOE y Vox a los Presupuestos

La baronesa popular disuelve la Asamblea y anticipa el nuevo ciclo electoral en España

MADRID, 27/10/2025.- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, interviene durante la entrega de los XXIV premios Autónomo del Año en Madrid, este lunes. EFE/Javier Lizón
María Guardiola, este domingo en los premios de ATA en MadridJavier LizónAgencia EFE
Pepe Luis Vázquez
Como adelantó en exclusiva LA RAZÓN, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha decidido convocar las elecciones autonómicas el próximo domingo 21 de diciembre para poner fin al bloqueo perpetrado por el PSOE y Vox a las cuentas públicas del próximo año.

