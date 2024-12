El PP carga contra el "congreso de la apología a la corrupción" del PSOE

El PP contrapone "las mejores experiencias" conseguidas en la XXVII intermunicipal del partido en Valladolid este fin de semana con la "carta de naturaleza a la corrupción" de sus cargos. Los populares continúan en su estrategia de buscar las diferencias entre ambas organizaciones y aprovechan para reforzarse en un momento de máxima dedilidad para los socialistas. Es por eso que en el PP no dejarán escapar la oportunidad para seguir cercando al Gobierno.

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Ester Muñoz ha bautizado al 41º Congreso del PSOE como el "congreso de la apología a la corrupción" y ha criticado que lejos de optar por cambios, los socialistas hayan apostado por un PSOE "más bunkerizado, aislado y radicalizado a la izquierda". “No ha sido un congreso para debatir, sino para sellar la fidelidad al líder”, ha señalado la dirigente popular. Los populares creen que la única renovación que se ha dado en el congreso socialista ha sido la del “afán de permanencia a toda costa” de Pedro Sánchez y cargan contra la “enmienda a la totalidad a la España constitucional” con el congreso de Sevilla.

“Todos los españoles han visto quienes piensan en ellos y quienes no”, ha continuado la portavoz, para después reprochar a los socialistas la imagen con la que encumbraron a Chaves y Griñán. “En nuestra intermunicipal los aplausos han sido para los alcaldes que han trabajado tras esas riadas (de la Dana) y frente a eso el PSOE ha ovacionado a corruptos”. En opinión de Muñoz, ahora, al que se "mueve" le echan y al que se le "condena", se le ovaciona. “La doctrina de Sánchez supone que al que se mueve, se le echa; al que se le condena, se le ovaciona y al que ampara la corrupción, se le mantiene o se le asciende”

En cuanto a la nueva ejecutiva socialista donde apenas ha habido cambios, la portavoz popular ha criticado que "a pesar de los escándalos nada cambia". No cambia el uno, no cambia la dos, no cambia el tres... A pesar de estar todos en el punto de mira", ha apostillado. Ante los ataques de los socialistas a la veracidad de las investigaciones judiciales, los populares avisan de que ellos hacen "oposición al Gobierno y el PSOE hace oposición a los juzgados", ha criticado.

Si bien, en el PP ya se actúa con mirada larga, es decir, asumiendo que no habrá adelanto electoral, a pesar de la gravedad de los acontecimientos. El propio Feijóo marcó el camino pidiéndole a Sánchez que “aguante” en el Gobierno para que no acabe con un “mínimo de honor”. Preguntados en Génova por este cambio de actitud en la estrategia popular, Muñoz incide en que si bien todos creen que debe dimitir, también saben que no lo va a hacer. “Es una forma de decir que nadie espera nada de dignidad en Sánchez”, aclaró sobre el “aguanta” de Feijóo, en el que, según la vicesecretaria de Sanidad, pronunció como “ironía”.

Por otro lado, en cuanto al anuncio del propio Pedro Sánchez en el congreso socialista, anunciando la creación de una empresa pública, los populares tildan de "recurrente" el hecho de que Sánchez recurra a la vivienda "cada vez que se encuentra en apuros".