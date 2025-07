La impactante maniobra de un F-18 para evitar una bandada de pájaros en Gijón

El Ejército del Aire ha explicado la evasiva maniobra de un piloto de F-18 después de que en el festival aéreo de Gijón cambiase su trayectoria para no atropellar a una bandada de aves pocos metros antes de impactar contra la orilla en la que se encontraban cerca de 300.000 personas que disfrutaban del espectáculo.

En este sentido en su cuenta de X, las autoridades responsables han tomado cartas en el asunto para tranquilizar a los asistentes aseverando que "esta acción forma parte del protocolo habitual" para preservar la seguridad de las personas ante cualquier obstáculo.

"Como habéis visto, uno de nuestros cazas F-18 realizó una maniobra evasiva al detectar una bandada de aves en su trayectoria. Nuestros aviadores están formados para reaccionar en milésimas de segundo ante cualquier imprevisto. El piloto actuó con ejemplar rapidez y profesionalidad, evitando un posible impacto sin comprometer la exhibición", explican las autoridades en una sucesión de mensajes tras compartir el contenido audiovisual.

"La seguridad es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad en cada demostración aérea. Gracias a todos los asistentes por su entusiasmo y confianza. ¡Seguimos volando juntos!", sentencia la cuenta del Ejército del Aire y del Espacio.

Las características y el historial del modelo

No es la primera vez que un avión de este modelo sufre un susto en pleno vuelo. El año pasado, el teniente Pablo Estrada impactó contra un buitre y la cúpula de la aviación americana no resistió. El avión siniestrado, un F-18 del Ala 12 con base en Torrejón de Ardoz se estrelló en la provincia de Teruel y el piloto no tuvo tiempo para reaccionar ante el imprevisto.

Los documentos presentados por la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM) determinaron que en el momento del impacto con el ave, el teniente coronel volaba junto a su escuadrón a una velocidad de 800 kilómetros por hora y menos de 300 metros del suelo. El piloto no pudo reaccionar y tras el impacto falleció.

El éxito del festival aéreo de Gijón

Más allá de la maniobra de emergencia del capitán Botana, que se resolvió sin heridos ni incidentes, la celebración congregó a más de 300.000 personas en la Playa de San Lorenzo. Durante más de tres horas, los asistentes siguieron con emoción las acrobacias de las aeronaves y los saltos de paracaidistas que pintaron el cielo asturiano.

Como novedad en esta edición, muchas de las personas que esperaban la llegada de los profesionales del Ejército del Aire aprovecharon para vivir su propia experiencia aérea gracias al simulador del Airbus A400M. Respecto a los pilotos se encuadran entre el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada y la Guardia Civil.

Durante más de tres horas, los asistentes disfrutaron de maniobras espectaculares a cargo de las aeronaves del . Uno de los momentos más emocionantes fue el descenso de los paracaidistas con las banderas de España y Gijón, que arrancaron los mayores aplausos del público congregado.