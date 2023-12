El PP censura que Sánchez no dé la cara en el debate de la amnistía

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha señalado este lunes, tras la reunión del comité de dirección del partido que, aunque no iba a destripar qué discurso hará Alberto Núñez Feijóo este martes durante el debate de la tramitación de la ley de amnistía que se celebrará en el Congreso aseguró que será “previsible”. Quien acuda a la tribuna de oradores para defender la norma será el portavoz socialista, Patxi López de quien se espera que será "duro". Ante esto, Sémper indicó que lo de López será el "discurso de un converso" indicando que "para hacerse perdonar el pasado, muchos líderes y portavoces del PSOE usarán todos los argumentos para hacer mucho ruido y emponzoñar el debate". El portavoz popular indicó que Feijóo explicará "por qué la ley de amnistía es mala para los españoles porque traslada el mensaje de que, si eres independentista y cometes actos terroristas, Sánchez, si te necesita, te amnistiará. Es mala porque rompe la igualdad de los españoles, porque quiere intervenir las decisiones judiciales"...

También, el vicesecretario de los populares ha censurado que Pedro Sánchez no aproveche el pleno de este martes para dar la cara y defender una ley de la que es "coautor junto a Puigdemont" para así explicar de qué está hablando con los independentistas fuera de España o cuáles son las materias que están tratando.

Además, apuntó que le "encantaría" que la llamada de Sánchez a Feijóo, que aún no se ha producido, fuera para hablar de la amnistía, que rectificara en sus planteamientos y detallar lo que está negociando el partido en Ginebra.

Borja Sémper analiza la actualidad política en rueda de prensa Diego Radamés EUROPAPRESS

Sémper también ha vuelto a cargar contra la "colonización" de las instituciones por parte del Gobierno recordando los polémicos nombramientos que han llevado a cabo en los últimos días que van desde el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, a la confirmación de Félix Tezanos al frente del CIS. "Es sorprendente cómo se utilizan, de una manera vergonzosa, los organismos públicos". Asimismo, se mostró convencido de que "todo es susceptible de ser colonizado por el Gobierno" y advirtió de que todos los organismos que dependan y puedan tocar, lo harán".

Coordinación entre los barones

Sobre la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se está celebrando este lunes, Sémper apuntó que se hace "casi al límite", considerando que hay "cero voluntad de acordar nada con las comunidades autónomas" y porque, además, a este Consejo de Política Fiscal no va a acudir Cataluña "que es quien manda y de quien depende Sánchez! por lo que, apuntó, "cualquier cosa que se apruebe quedará supeditada a la consideración final del gobierno de Cataluña que es quien toma las decisiones". Y es que "si no pueden ofrecer nada, lo que van a hacer es cumplir un trámite" recordado que ahora, la sociedad española "no está para cumplir un trámite". También, dejó claro l os barones del PP irán "coordinados", también en materia de financiación .

"Política viejuna"

Sobre las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal en una entrevista al diario Clarín de Argentina en la que aseguró que "habrá un momento dado" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" a Sánchez; el portavoz del PP dijo que son "censurables" tanto por el lado ético como político. "Es inaceptable hablar en términos de violencia" al tiempo que, destacó, "son un balón de oxígeno" para Sánchez para desviar el foco de la amnistía. Y es que, el portavoz de los populares destaca que siempre que el presidente del Gobierno está en un apuro, Abascal tiene la facultad de lanzarles ese balón de oxígeno. "Nosotros tenemos otro estilo y es lo que vamos a defender", recordando que, ante una legislatura "muy complicada" en la que la política se convertirá en un "problema" donde buscan dividirnos por "muros" y "crear dos grandes bloques irreconciliables y que no podamos llegar a puntos de encuentro" una idea que dijo, tiene Sánchez, "cuenta con Vox y Abascal como colaborador necesario de esa España divida". Sémper aseguró que hay "una oportunidad para la España que no se resigna", dijo. "No morderemos el anzuelo que muchas veces este gobierno nos va a poner".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo preside el comité de dirección del partido, hoy, en Génova. David Mudarra

El portavoz del PP no va a entrar en la "política viejuna" evitando así responder a las críticas del secretario general de Vox, Ignacio Garriga que ha incidido este en sus críticas a los populares por el reparto de las comisiones del Congreso. Sémper recordó que "no somos oposición a la oposición" sino de Sánchez y que no se van a despistar en otra cosa. "Con nosotros que no cuenten, porque España no está para escaramuzas ni para politiqueos".

Además, indicó que lo "que ha dicho Abascal, el único responsable es él" e incidió en el convencimiento de que existe la vocación del Gobierno en poner un "muro" entre españoles. "Solo quiere gobernar para los que le han votado y creemos que esto genera crispación". "Se junta el hambre con las ganas de comer y, nosotros, no vamos a participar de ese banquete", dijo resaltando que el PP hará una oposición que preserve "lo poco que queda en pie en la política española: la educación, el respeto, el hablar después de haber pensado, el tratar de no dividir a la sociedad española..."

Alabanza a Álvarez de Toledo

Preguntado por qué piensa de la diputada y portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo con quien Sémper tuvo un cruce de palabras en los medios en la etapa que éste se retiró de la política -en 2019-, el portavoz del PP aseguró que él no es un "sectario" recordando que el partido quieren ocupar un espacio amplio, ensanchar el espacio y que puedan ocupar los espacios con libertad. Dicho esto elogió a la diputada popular: "Álvarez de Toledo es un valor fundamental para el PP y no podemos renunciar a ello. No somos una secta y somos un partido político" por lo que apuntó que, si todos hablaran igual "seríamos otra cosa, pero no un partido político. No se ha incorporado a nadie, todos tienen juego. También Álvarez de Toledo" de la que ensalzó su capacidad de análisis político algo que dijo "nos enorgullece tener a alguien de esa capacidad y valía".