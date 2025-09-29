Chivite niega haber cometido "ninguna irregularidad" en las adjudicaciones a la empresa de Cerdán

"Llego con la tranquilidad y la paz que te da el saber que no has cometido ninguna ilegalidad". La presidenta de Navarra, María Chivite, acudió este lunes al Senado para comparecer a las once de la mañana ante la comisión de investigación del caso Koldo y responder por los escándalos que vinculan al que fue su amigo, valedor y hombre fuerte del PSOE, Santos Cerdán, con adjudicaciones amañadas en su región.

El PP la citó, primero, porque dos de los grandes protagonistas de la trama de corrupción que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez proceden de su tierra. Segundo, porque cada vez hay más indicios, según los sucesivos informes de la UCO, de que los trapicheos empezaron en Navarra.

Concretamente, cuando salió a la luz el informe que acabó con Cerdán en prisión, se desveló la existencia de una constructora: Servinabar, de la que el último secretario de Organización del PSOE tenía un 45%, que se benefició de contratos públicos en Navarra, caso de los túneles de Belate. Pero hoy Chivite se ha desentendido de todo.

Nada más tomar la palabra, ha afirmado: "Vengo a defender la honorabilidad de mi Gobierno, de todos los consejeros y consejeras y, desde luego, también a mí frente a quienes pretenden manchar la imagen de Navarra con falsas acusaciones de corrupción".

No obstante, a lo largo del interrogatorio de los senadores ha reconocido "irregularidades administrativas" en las adjudicaciones a Servinabar, tal y como señaló la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de su región. Un término del que se ha valido para negar cualquier "ilegalidad".

También ha admitido que Cerdán le acompañó a varias reuniones que ella mantuvo con Ministerios para hablar de infraestructuras en Navarra, por ser "diputado" navarro. Misma razón por la que "despachaba con él" de forma frecuente, también porque luego fue nombrado hombre fuerte de Ferraz. Aunque Chivite ha dado su palabra en varias ocasiones de que "nunca consultó con él" ninguna adjudicación que llevó a cabo su Gobierno.