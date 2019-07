El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció ayer en rueda de prensa que habían presentado una denuncia ante la Fiscalía por los «delitos de odio», amenazas, calumnias e injurias por lo ocurrido contra miembros de la formación naranja en la manifestación del Orgullo del pasado sábado donde fueron insultados y les lanzaron botellas o hielos. Rivera, aseguró que dispone de pruebas para sustentar la denuncia y quiere que la Fiscalía abra una investigación sobre los incidentes que se produjeron. Según indicó se vivieron «escenas lamentables» donde recibieron «agresiones, vejaciones y amenazas».

El líder de Ciudadanos agradeció la asistencia policial en esas horas e insistió en pedir la dimision del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por decir que los acuerdos de Ciudadanos con Vox deberían tener «consecuencias». Recordó que Marlaska siempre sufrió en su día el acoso de los proetarras cuando era juez y aseguró que él «seguiría defendiéndole, apoyándole y tendría mi condena» y lamentó que, en cambio, que el Gobierno no haya condenado los incidentes sufridos por los representantes de Cs. Ante estos hechos se preguntó si las calles son de unos pocos o de todos y aseguró que seguirán manifestandose donde consideren oportuno porque, dijo, la libertad no depende de ser separatista o constitucionalista. Asimismo, volvió a cargar contra el ministro de las libertades –Grande Marlaska– de quien destacó que «ha señalado a la gente» por su ideología. «Por muy bien que practique Sánchez sectarimos» dijo que hay que defender la libertad por lo que Rivera reiteró que no cuente con ellos porque no van a legitimar jamás la violencia ni colaborar en ello. «Me niego a comprarle la España de las trincheras», y acusó al líder socialista y a su Gobierno de «pisar una línea roja» y «estigmatizar» a Cs.