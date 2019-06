Ciudadanos rompe su alianza con Manuel Valls

Era la crónica de una ruptura anunciada. El Comité Ejecutivo Permanente de la formación naranja se ha reunido esta mañana u ha tomado la decisión de seguir en solitario. “Hemos decidido separarnos de Valls, tenemos voz propia”. Después de que Ada Colau fuera elegida alcaldesa el sábado con los votos de la coalición de partidos donde se integraba Ciudadanos, a la formación naranja le ha disgustado que la primera decisión de Colau como alcaldesa haya sido “utilizar la fachada del ayuntamiento de Barcelona como el tablón de anuncios del separatismos” colocando el lazo amarillo.

Ciudadanos “reiteramos nuestro criterio de no votar a Colau” y consideran que hubiera dado igual Colau o el candidato de ERC, Ernest Maragall porque ambos hubieran hecho lo mismo: colocar ese lazo amarillo. Por ello, Cs decide que sus tres concejales tengan voz propia en el consistorio, constituir un grupo propio y habrá dos grupos diferenciados. “Queremos voz propia”. Destacó que la discrepancia con Valls no la han negado, y es una decisión que ya le han comunicado al ex ministro francés antes de la rueda de prensa.