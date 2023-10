Coalición Canaria evita poner líneas rojas y se abre pactar con el PSOE una investidura de Sánchez

Coalición Canaria tiene predisposición a negociar con el PSOE y evita poner líneas rojas, aunque por ahora no ha mantenido ningún contacto con los socialistas. Con este escenario, la diputada Cristina Valido ha dicho que su partido no tiene ninguna postura definida con respecto a una hipotética investidura de Pedro Sánchez (evita decir "sí", "no" o "abstención), lo que deja la puerta abierta a un apoyo. Valido se ha reunido este lunes con el Rey Felipe VI en el marco de la segunda ronda de consultas.

Cabe recordar que Coalición Canaria podría ser determinante si Junts se abstuviera, aunque se da por muy complicado que los posconvergentes opten por esa decisión: lo previsible es que los de Carles Puigdemont votarán "sí" o "no" en función de si hay un gran acuerdo o no.

"No hay ninguna novedad, no he podido decirle al Rey nada nuevo porque no tenemos contactos ni conversaciones abiertas en este momento por más que desde el PSOE se ha dicho que no va a haber problemas para llegar a acuerdos", ha señalado Valido, quien ha insistido en que no hay ninguna novedad porque no ha habido contactos con el PSOE.

La diputada canaria ha atribuido esa falta de negociación a dos motivos posibles: "Puede ser que estén esperando a que haya una propuesta del Rey para establecer la investidura o puede ser que no seamos tan importantes". "Nosotros tampoco tenemos prisa pero no nos pidan que nos posicionemos con un partido que no ha tenido ninguna prisa para llegar a un acuerdo con nosotros", ha añadido, antes de señalar que las "líneas rojas" las pone Coalición Canaria y lo hace a partir de la información que pueda recibir de la otra parte (PSOE).

En este sentido, ha dicho que no están de acuerdo con la amnistía, pero esperan a que el PSOE hable claro del tema y "responda a algunas preguntas sobre si acepta la agenda canaria (listado de peticiones) y cumple con lo que le debe a Canarias", en referencia a acuerdos incumplidos de la legislatura pasada. "Mi partido deberá decidir si es suficiente. Estamos aquí para solucionar los problemas de los canarios", ha añadido.