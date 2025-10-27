La colaboración 'en la sombra' entre Vito Quiles y Alvise Pérez, al descubierto: una relación "fluida y estratégica"

Durante meses, la relación entre Vito Quiles y Alvise Pérez se ha movido en los márgenes de la visibilidad pública, pese a que ambos comparten afinidades ideológicas y presencia en el mismo ecosistema mediático. Sin embargo, nunca se había conocido una colaboración formal, hasta ahora.

La grabación a la que LA RAZÓN ha tenido acceso en exclusiva en la que ambos presionan al concejal de uno de los mayores municipios afectados por la DANA para alimentar su bulo sobre la tirada de ropa donada a un vertedero, revela la existencia de una colaboración sostenida entre el pseudoperiodista y el eurodiputado, hasta ahora negada y no reconocida públicamente.

Sin embargo, la publicación de dicho documento evidencia que, pese a que ambos han mantenido una imagen de independencia en sus respectivas actividades mediáticas y políticas, lo cierto es que detrás existe una coordinación constante en la difusión de mensajes, la planificación de campañas y el intercambio de información con el objetivo de impulsar sus respectivas agendas.

En este sentido, la relación es descrita por fuentes conocedoras como "fluida y estratégica", donde no solo sitúan a Quiles como un colaborador de confianza de Pérez, sino como una pieza clave en la amplificación de su discurso en redes y en la organización de acciones conjuntas fuera del foco público.

"Se aprovechan de sus seguidores"

En este sentido, fuentes consultadas por LA RAZÓN confirman que se trata de una relación de conveniencia, pues ambos se aprovechan de los seguidores del otro en redes sociales, aunque estos sean mayoritariamente compartidos.

Un ejemplo claro se encuentra en sus respectivos canales de Telegram, donde se constata que, en cierto modo, el eurodiputado se aprovecha mucho más del 'tirón' de Quiles en redes de lo que hace el propio agitador que se camufla bajo el paraguas del Periodismo.

Solo en el canal de Telegram de Vito Quiles constan hasta 104 menciones a Alvise, entre las que se encuentran hasta 41 reenvíos de publicaciones del eurodiputado en su propio canal. Mientras, en el chat de mensajería del sevillano tan solo figuran 46 menciones a Quiles, con ningún reenvío a publicaciones de su canal y tan solo un enlace que dirige a las redes sociales del pseudoperiodista.

Bien es cierto que la estrecha relación entre ambos se podía deducir, especialmente después de que Vito Zoppellari Quiles figurase como candidato número 57 en las listas del partido de Alvise, 'Se Acabó La Fiesta' (SALF), en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024.

Pero hasta ahora no se ha constatado dicha colaboración, ni tan siquiera cuando se publicó que Quiles asumía las responsabilidades de jefe de prensa del eurodiputado, algo que las fuentes consultadas niegan categóricamente. "Nunca lo ha sido", aseveran a este periódico, al tiempo que comentan que la relación se debe más bien a que Alvise se aprovecha de Quiles "por sus seguidores".