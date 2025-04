Conde-Pumpido da marcha atrás y descarta impedir que el tribunal de los ERE acuda a la Justicia europea

Cándido Conde-Pumpido ha renunciado finalmente a impedir que la Audiencia Provincial de Sevilla acuda a la Justicia europea para que examine si las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre el fraude de los ERE -que anularon las condenas y obligan a dictar un nuevo fallo más benévolo con los delitos de prevaricación y malversación- van en contra del derecho comunitario respecto a la persecución del desvío de dinero público y la lucha contra la corrupción política.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del TC durante su intervención en el Ateneo de Madrid apenas 24 horas antes de que el Pleno del Constitucional aborde la cuestión, a instancias del propio Conde-Pumpido, después de que la Audiencia de Sevilla pusiera en marcha el mecanismo procesal para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Para el presidente del TC, ese paso al frente, que impediría por ahora dictar una nueva sentencia de los ERE -nueve meses después de que el Constitucional concediera el amparo, entre otros, a los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán- pone en tela de juicio la jurisdicción del TC y diluye el carácter ejecutorio de sus sentencias.

Pero los informes elaborados por los letrados del TC -hasta cinco- dejan claro que el Constitucional no puede poner cortapisas a la Audiencia de Sevilla ni mucho menos impedir que abra esa vía europea para que el TJUE determine si las sentencias del TC sobre los ERE sea adecúan o no al derecho de la Unión. Y aunque para Conde-Pumpido las conclusiones de esos dictámenes se han utilizado como un "juicio paralelo", informa Efe, da su brazo a torcer y sostiene que "no hay intención alguna de anular esa decisión" de la Audiencia de Sevilla de acudir a la Justicia europea.

Se reduce a un "debate interno"

Los informes de los letrados del TC coinciden en que la corte de garantías no puede impedir que el tribunal de los ERE plantee, como es su propósito, una cuestión prejudicial ante el TJUE e incluso alguno de ellos advierte de que hacerlo iría en contra del principio de independencia judicial, primordial en el Estado de Derecho, por lo que España tendría que afrontar una posible condena comunitaria por infracción del derecho de la UE con el riesgo de que terminara en condena.

El TC llegó a pedir explicaciones, por decisión de Conde-Pumpido, a la Audiencia de Sevilla, a la que se reclamó la providencia en la que preguntó a la partes personadas en el "caso de los ERE" que se pronunciasen sobre la posibilidad de acudir a la Justicia europea. El tribunal andaluz replicó al TC que especificase en calidad de qué le demandaba esa información, dando por sentado que el Constitucional no es competente para inmiscuirse en su decisión.

El presidente del TC considera, según las fuentes consultadas, que el asunto se reduce a un "debate interno" entre los magistrados ante lo que considera un debate "estrictamente jurídico" ante una situación que afecta a la ejecutividad de sus resoluciones.

El tribunal de los ERE se revolvió

Conde-Pumpido reconduce la cuestión, según esas mismas fuentes, a "una reflexión jurídica" sobre lo que entiende una utilización "novedosa" de la cuestión prejudicial "como un recurso secundario que puede utilizarse con carácter generalizado en la ejecución de las sentencias definitivas" dictadas en este caso por el TC. Algo que para el presidente del Constitucional puede afectar "a la efectividad de todo el sistema de recursos" de nuestro ordenamiento jurídico.

Según anticipó, su intención al llevar el asunto al Pleno es alcanzar conclusiones consensuadas sin que "en absoluto" se pretendiese adoptar alguna "medida específica en el ámbito interno". Se trata, señalan esas mismas fuentes, de un diálogo entre tribunales, "como el que ya han planteado otros Tribunales Constitucionales europeos como el italiano o el alemán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con doctrinas o resoluciones que pueden colisionar con sus competencias".

Ese debate interno, apuntan en el entorno del presidente del TC no va a suponer un enfrentamiento con el TJUE porque "no existe ninguna intención de adoptar una decisión en contra de su doctrina, y para eso se han solicitado los informes correspondientes".