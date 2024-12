La Constitución se abre paso entre asignaturas como Robótica

Qué es la Constitución, el Poder Judicial, las Cortes Generales, o la Corona. Son conceptos que usan a diario los políticos o los medios y que están reflejados en la Carta Magna, pero son poco conocidos por los alumnos. No es una frase manida, porque quienes ahora se ocupan de educación cívica ciudadana reconocen la falta de cultura general con la que se encuentran al tratar con sus alumnos. Lo refleja también el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadano, publicado justo hace un año, que revela, por ejemplo, que solo el 34% de los alumnos españoles recibe información sobre cómo se crean y cambian las leyes y solo un 46% reconoce haber sido formado sobre cómo se protegen los derechos de los ciudadanos.

La falta de conocimiento entre los más jóvenes sobre cómo funciona el sistema parlamentario fue una de las preocupaciones que enroló a Francisco Manuel García, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia en esta aventura, quien hoy presume de haber conseguido –junto a la Consejería de Educación– sacar adelante en el currículo de Educación Secundaria en la Región de Murcia,la primera asignatura optativa sobre la Constitución Española y la Unión Europea. «Es que yo me he encontrado con gente que cumple los 18 años y no sabe cómo votar el procedimiento», clama el profesor en conversación con este diario. La Facultad de Derecho de la UMU lleva desde 2017 celebrando «olimpiadas constitucionales», que permiten conocer los valores de la Carta Magna. Sería en 2023 cuando, con el impulso de la Consejería de Educación, se convertiría en una realidad, en una asignatura. A día de hoy, en la región hay 400 alumnos que cursan este currículo optativo. Para ello, Francisco Manuel coordina en la cátedra Constitucional los contenidos que después darán los profesores de Constitución. Según explica, la asignatura se ha ideado con un «escrupuloso respeto al derecho de libertad del alumno y respetando la neutralidad de los poderes públicos», incide.

LA RAZÓN ha hablado con una de las primeras «profesoras de Constitución» en España Ana Belén Vicente, profesora del IES Pedro Peñalver de El Algar (Cartagena). Desprende ilusión al relatar las horas que pasa con sus alumnos a los que explica conceptos tan básicos como qué es el «consenso». «Es una asignatura tan importante como las mates, todos debíamos conocer nuestra ley suprema», asegura. Explica que en su colegio ya se venía trabajando en el proyecto "Nostos", diseñado por el director Miguel García Córdoba, quien ya abrió el camino a la implantación de este tipo de contenidos transversales con anterioridad tratando temas relacionados con la Constitución o la Unión Europea. Percibían en el colegio la «pérdida de la cultura general» que perciben en los adolescentes. Destaca el «entusiasmo» con el que ha sido recibida la asignatura en una localidad donde la mayoría son hijos de trabajadores del campo y donde el 40% de los estudiantes son magrebíes. Destaca el alto quorum de la asignatura en su colegio, donde casi un tercio la ha elegido frente a otras optativas como Digitalización. No hay datos oficiales, según la consejería, pero desde la Universidad se aseguran que se ha «abierto paso» y que compite con otras optativas fuertes como Robótica.

¿Y qué quieren saber los alumnos de Ana Belén? Sus alumnos de entre 14 y 15 años se quedaron «impactados» al oír hablar a la profesora sobre ETA. «Es el gran desconocido para ellos», relata. «Tampoco sabían qué era una dictadura», reconoce. Ni tenían claro qué significaba la palabra «consenso» y ella misma introdujo la palabra «amnistía» al hablar de la transición y la ley de 1977. Aprecia Ana Belén que no les gustó el significado. «Lo vieron injusto». También habló sobre el Título II de la Corona. Sobre la figura del Rey sus alumnos no entendían «por qué no gobierna y cuál es su función. Me decían que ‘el Rey no hace nada’», afirma. No tienen sus alumnos buena imagen de los políticos. «Cuando hemos hablado de la pluralidad política en la Constitución, muestran una imagen general mala de ellos y no es por ideologías. ‘Todos son iguales’, me dijeron un día al ver una noticia sobre la DANA en Valencia».

La Comunidad de Madrid imparte contenidos en estos días sobre la Constitución. Desde la Consejería de Educación se ha propuesto a los colegios un «pasapalabra constitucional», recrear un debate parlamentario o dibujar un cómic, entre otras actividades. Ana Ortega Ruiz, directora del colegio público Ortega y Gasset, enseña a este periódico algunas de las actividades que en estos días han realizado en su centro con los niños de infantil y primaria. Destaca la preocupación de los niños por la igualdad de las personas, el derecho a la vivienda, el medioambiente o los deberes de los ciudadanos, como puede reflejarse en las imágenes de los cómics cedidos por el colegio público madrileño. Los niños han abordado en estos días estas temáticas junto a sus profesores. Comenta la buena aceptación de las clases por parte del alumnado.

Andalucía o Castilla-La Mancha también cuentan con currículo específico. En Galicia, también existe un currículo específico en el que se aborda, tanto en Primaria, Secundaria y Bachillerato contenidos adaptados sobre la temática. Explican desde la consejería de Educación gallega que los alumnos trabajan en el aula cuestiones como "los derechos de los niños, la igualdad o la convivencia". En etapas más avanzadas, a través de materias como Geografía e Historia, se instruyen los alumnos en valores cívicos y éticos. Además, en Filosofía, Historia del mundo contemporáneo o Historia de España los profesores abordan cuestiones como el "análisis de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como los deberes y los derechos, el funcionamiento del Estado de Derecho y de sus instituciones, el legado democrático de la Constitución de 1978 como fundamento de nuestra convivencia y garantía de nuestros derechos y libertades", aseguran. Por otro lado, en esta semana, los centros educativos han organizado actividades específicas.