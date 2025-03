La empresaria del dinero de Ferraz desvela al juez la facturación opaca de la trama del fuel de Aldama

Carmen Pano, la empresaria que defendió en el Tribunal Supremo que llevó 90.000 euros a Ferraz, tira ahora de la manta en la causa por el fraude de los hidrocarburos. Pano, que se prepara ya para declarar como investigada en este procedimiento, ha aportado varios miles de albaranes y facturas de las empresas salpicadas por esta presunta organización criminal que evidencian que las operaciones petroleras se efectuaron sin pagar el IVA correspondiente y que habrían empleado para ello empresas superpuestas.

Estos documentos, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, arrojan luz sobre las operativas de venta de fuel de las sociedades vinculadas a Claudio Rivas. Los investigadores sostienen que esta trama, en cuya cúspide sitúan al empresario petrolero junto con Víctor de Aldama, habría defraudado 230 millones de euros al fisco simulando la venta de fuel a empresas ficticias cuando, en realidad, lo vendían directamente a clientes finales. De esta forma se ahorraban el pago del IVA, lo que les permitía vender el fuel a un precio mucho menor que la competencia. Cuando tocaba regularizar el pago del impuesto, muchas de estas sociedades cerraban sin dejar ni rastro.

Albarán en el que consta la deducción del IVA que la trama manipuló para defraudar, presuntamente, a Hacienda La Razón

Los albaranes que ahora desvela Carmen Pano se desglosan por meses y se centran en 2021, año clave porque fue cuando celebraron las reuniones en el Ministerio de Industria gracias a la mediación de Aldama y cuando adquirieron el chalet de José Luis Ábalos. Las facturas en cuestión se centran especialmente en los movimientos de dos sociedades: Grufium Combustibles S.L y Olivia Petroleum. La inmensa mayoría de recibís sobre estas dos sociedades refleja que se pagó un "0.00%" de IVA.

Se trata de centenares de albaranes que recogen ventas a pérdidas con importes menores -oscilan entre los 4.000 y los 40.000 euros- y en los que no se factura este impuesto, llegando en algunos de ellos a determinar que se aplicaba la "exención del IVA". Los recibís lo justifican apelando al artículo 22 de la Ley 37/1992, que regula las actividades exentas del pago de este impuesto. No obstante, los investigadores no ven amparo legal a la maniobra y sospechan que esta dinámica ocultó una estafa millonaria con la que habrían blanqueado beneficios y desviado casi 74 millones de euros al extranjero.

Centenares de facturas "exentas de IVA"

Además, las dos firmas que aparecen en la documental aportada por la empresaria clave de la red están bajo el foco del fisco. Hacienda afloró un fraude de 40,3 millones de euros por impagos de IVA de Olivia Petroleum en 2021, mismo ejercicio al que se refieren las facturas entregadas ahora a la Audiencia Nacional. El Diario de Cádiz desveló al respecto que la Agencia Tributaria lo puso en conocimiento de la Fiscalía para que investigara los hechos por delito fiscal.

Por su parte, Grufium está controlada por el cabecilla Claudio Rivas. La documental que ya estudia el magistrado Santiago Pedraz evidencia que la empresa se identificó en ocasiones en Galicia y, en otras, en Sevilla. Esta sociedad se convirtió en uno de los principales clientes de Olivia Petroleum, aunque, a su vez, también suministró petróleo a terceras empresas. De hecho, en su objeto social consta que se dedica a la intermediación y explotación de petróleo y de estaciones de servicio.

Factura de la trama del fuel por la compra de petróleo con empresas vinculadas a los cabecillas La Razón

Los albaranes lo demuestran, ya que aparece como "suministradora" de terceras empresas. Ahora bien, algunas de estas mercantiles coinciden con las identificadas por la Guardia Civil como parte del entramado de empresas pantalla confeccionado para defraudar al fisco. Es el caso, por ejemplo, de Carburantes Jalon. Los agentes llaman la atención de esta mercantil ya que pasó dela inactividad a realizar operaciones de compra a Villafuel por importe de 77,3 millones de euros en tan solo siete meses (entre marzo y octubre de 2023).

Además, en muchos de estos documentos aparece el membrete de Exolum (antigua Campsa y Compañía Logística de Hidrocarburos); una de las principales empresas de depósitos fiscales donde se almacena el combustible. La misma firmó un contrato con Villafuel que le permitió -junto con la licencia que consiguió del Gobierno- valerse de su condición de operador al por mayor e impulsar su operativa fraudulenta. La UCO recoge en sus informes que las inspecciones de Hacienda han permitido acreditar que los verdaderos compradores de petróleo sí acudían directamente a los depósitos de Exolum para retirarlo.

Mercantiles superpuestas

El nombre de Grufium también aparece en el sumario al figurar como parte de la maraña de sociedades empleadas para cometer el millonario fraude. Al respecto, la Guardia Civil recoge el testimonio de una trabajadora de Villafuel que confirmó que Claudio Rivas le ordenó utilizar una mercantil interpuesta para sufragar los gastos de la petrolera Grufium. Y aquí es donde entra en juego Carmen Pano, dado que dicha sociedad fue Have got time.

Esta empresa es clave tanto en la investigación del fuel como en el caso Koldo. En la primera de ellas se considera una de las "piezas fundamentales para la evolución societaria de la organización criminal". En la segunda también es determinante puesto que se empleó para comprar un chalet a José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz) en 2021. Carmen Pano figuraba como apoderada de la firma, y su hija, Leonor González Pano, como administradora. Ahora bien, la Guardia Civil sostiene que Rivas y Aldama eran los verdaderos gestores de la mercantil y que la emplearon para lograr financiación para la red.

Hace apenas unos días, el pasado 25 de febrero, madre e hija comparecieron en la derivada del caso Koldo que se sigue contra Ábalos en el Tribunal Supremo. En su condición de testigos, aunque acompañadas por su abogado al figurar como imputadas en la trama del fuel, confirmaron que se empleó Have got time para adquirir la vivienda del exministro de Transportes por orden de Claudio Rivas. Según la UCO, esta compra se podría entender como una recompensa al entonces ministro de Transportes por abrirles las puertas en el Gobierno, y, en concreto, en el Ministerio de Industria y de Transición Ecológica, comandados entonces por Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.

La confesión de Carmen Pano

El objetivo de esta actuación sería agilizar los trámites de la concesión a Villafuel de la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos. De hecho, la misma se otorgó en septiembre de 2022 sin haber cumplido todos los requisitos exigidos, según consta en la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio a estas diligencias. Por su parte, desde el Ministerio para la Transición Ecológica niegan trato de favor alguno.

La empresaria también aprovechó su comparecencia para desvelar que llevó 90.000 euros en 'b' a la sede del PSOE por orden de Aldama. Su testimonio abrió la puerta a que se cite como testigo clave al chófer que la acompañó en uno de los dos viajes y se completa con la aportación ahora de este fichero de albaranes. La entrega de estos papeles claves para la causa se produce, además, a escasos días de que arranque la ronda de interrogatorios señalada por Pedraz a los imputados de la trama. Anticorrupción dirigió su querella contra un total de 34 personas físicas y 48 jurídicas por delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La empresaria Carmen Pano ratifica ante el Supremo que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE Europa Press

En el foco se encuentran Claudio Rivas, Aldama y la empresa clave: Villafuel, aunque ahora todos los ojos están puestos en Carmen Pano. Su relato se antoja determinante para el devenir de las diligencias, toda vez que fue la persona que puso en contacto a Aldama con Rivas y que, por encargo del primero, llevó al PSOE dos entregas de 45.000 euros en octubre de 2021, año al que se ciñen las facturas aportadas. De confirmar este relato en su comparecencia del próximo 19 de marzo, el juez podría abrir la vía para investigar una presunta entrega de dinero ilícito en la sede del partido que lidera el Gobierno así como si procede del fraude del petróleo.

Del mismo modo, podrá arrojar luz sobre la reunión celebrada en enero de 2021, en el Ministerio de Industria. A la misma asistieron Pano, Rivas, dos técnicos y el jefe de gabinete de la ministra Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart. La cita tuvo lugar gracias a la mediación de dos personas clave: Aldama y Koldo García, exasesor del ministro Ábalos. La UCO sospecha que Aldama les puso en contacto con el exchófer de Ábalos y que éste, a su vez, fue el que les abrió las puertas en el Gobierno.