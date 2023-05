¿Cuál es el origen del partido Coalición por Melilla, vinculado al PSOE, a Más País y a Yolanda Díaz?

El partido Coalición por Melilla se ha visto en el centro de una trama de fraude electoral, soborno y robo en el voto por correo en el ámbito de las elecciones autonómicas de España de 2023 a celebrar el próximo domingo. La investigación se inició cuando el número de solicitudes de voto por correo superó en más de nueve veces la media nacional, afectando a cerca del 18% del total del censo electoral de la ciudad autónoma, lo que levantó las sospechas policiales. La trama incluye robos a los carteros, palizas a quienes se niegan a participar...

De momento la actuación policial se ha saldado con casi una docena de detenidos entre los que estarían el yerno Mustafá Aberchán, líder de esta formación política, así como el número tres de las listas, Mohamed Ahmed Al-lal, actualmente consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana en el Gobierno melillense.

Pero, ¿quién está detrás de Coalición por Melilla y cuánto poder tiene este partido? Según explican en su propia página web, se trata de una formación política constituida desde el año 1995, creada y presidida desde entonces por Mustafa Aberchán, "con el deseo de atender las necesidades de todos los melillenses, sin exclusión alguna". "Creemos en la riqueza cultural y en la convivencia de Melilla y luchamos para mantenerla, así como trabajamos para proteger e impulsar el Tamazight; lengua milenaria de nuestra ciudad". Se definen como progresistas y localistas. Hasta ahí, todo normal.

Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de un partido islámico, cuyos votantes y militantes pertenecen fundamentalmente a la comunidad islámica de la ciudad, aunque surgió como una escisión del PSOE en 1995, cunado los dirigentes musulmanes del PSOE local decidieron abandonar el partido y crear el suyo propio. Llama la atención, por ejemplo, que de sus 25 primeros puestos para las elecciones del 28-M para renovar el Gobierno de la ciudad autónoma, solo tres tienen apellidos no árabes.

Coalición por Melilla surgió en 1995 como una escisión del PSOE melillense. En ese año, los dirigentes musulmanes del PSOE local, el cual concentraba la mayor parte del voto musulmán de la ciudad decidieron dejar el partido y crear una nueva formación. Se presentaron a las elecciones autonómicas de 1995, las primeras tras la conversión de Ceuta y Melilla en ciudades autónomas, logrando el tercer puesto con cinco diputados (tras el PP, con 14, y el PSOE, con cinco).

¿Quién es Mustafa Aberchán? Mustafa Aberchán nació y se crió en el barrio melillense de Monte María Cristina, donde sus padres regentaban una tienda de comestibles. Accedió a la nacionalidad española a los 27 años, en 1987, tras el proceso de regularización efectuado en Ceuta y Melilla para otorgar la nacionalidad española a los musulmanes de ambas ciudades, los cuales, hasta entonces, no habían podido acceder más que a la denominada "tarjeta de estadística", que únicamente probaba su residencia en dichos territorios. Hasta entonces, como muchos de los musulmanes ceutíes y melillenses, disponía también de pasaporte marroquí, una ciudadanía a la que, de acuerdo con la legislación de dicho país, es imposible renunciar. Tras estudiar el bachillerato en el Colegio del Carmen, en Melilla, regentado por los Hermanos de La Salle, Aberchán obtuvo una beca del Gobierno marroquí, lo que le permitió trasladarse a Granada, en cuya universidad obtuvo la licenciatura de Medicina, especializándose en Cirugía Digestiva. Allí conoció a la que posteriormente se convertiría en su mujer, Zahra Karam, nacida en la ciudad marroquí de Larache, con la que se casó a los 25 años, tras obtener ambos la licenciatura en Medicina, y con la que tuvo tres hijas. Trabajó hasta 1994 en el Hospital Comarcal de Baza como cirujano, pero la subvención obtenida del Gobierno marroquí le impidió legalmente desde entonces seguir ejerciendo su especialidad en un hospital público español, por lo que volvió a Melilla en 1995, donde abrió su propia consulta. Operaba también esporádicamente en un hospital de Nador, cerca de la frontera con Marruecos. Aberchán militó en las Juventudes Socialistas de España (JSE), la organización juvenil del PSOE. Dos de sus hermanos militaban en el PSOE hasta que se produjo la escisión del sector islámico que llevó a crear Coalición por Melilla, que tiene al propio Aberchán como fundador.

Una moción de censura de varios partidos, entre los que estaba CpM, en 1998 echó al PP del poder y metió a Aberchán en el Gobierno como consejero de Medio Ambiente. En 1999, Mustafa Aberchán se convirtió en el primer presidente musulmán de una autonomía en España con tan solo 39 años de edad, con el apoyo del GIL, el Partido Independiente de Melilla y el PSOE, pero solo estuvo un año en la presidencia tras ser derrocado por otra moción de censura, apoyada en este caso por el PSOE, Unión del Pueblo Melillense, el PP y el Partido Independiente de Melilla. Los cuatro partidos pactaron la moción y decidieron dar sus votos al entonces líder de la Unión del Pueblo Melillense, Juan José Imbroda.

En junio de 2019 firmó un pacto con el PSOE para apoyar a Eduardo de Castro, único diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Melilla, y desbancar así a Imbroda de la presidencia de la ciudad autónoma. Desde 1999 siempre ha sido el segundo partido más votado de la ciudad autónoma.

En octubre de 2022, la formación de incorporó a la denominada Red de Aliados de Más País, el partido de Íñigo Errejón, y en abril de este año fue uno de los partidos asistentes a la proclamación de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno por Sumar en las elecciones generales a celebrar en 2023​, integración fruto del denominado Acuerdo del Turia que incluía a partidos como Más País, Compromís, Chunta Aragonesista, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía Ceuta, MÉS per Illes Balears (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Ara Eivissa y Ara Formentera), Verdes Equo, Proyecto Drago y Adelante Andalucía.