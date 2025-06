Cuca Gamarra: «Hay que decir ‘‘basta ya’’ a la corrupción que sostiene a Sánchez»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra hace un repaso con LA RAZÓN de la peor semana del Gobierno tras asistir al último capítulo de la «fontanera» del PSOE. Cree que la situación para Sánchez es «insostenible» y que solo sobrevive a base de «erosionar» las instituciones. No confía en una rebelión socialista, ni en que PNV o Junts dejen de apoyarle. «Todo lo que toca lo contamina», dice. Sobre las relaciones del PP con Vox, hace un llamamiento para unificar el voto en torno a sus siglas. Imputa a Sánchez el resultado de la Conferencia de Presidentes.

Visto el fracaso de la Conferencia de Presidentes, ¿acudirán a la próxima?

El problema no es el instrumento, sino Sánchez que lo pervierte todo. Evita que se hable de los problemas de los españoles, porque él busca esconderse de los que le acechan. Es incapaz de gestionar y su único combustible es la cizaña y la división, pero no pudo evitar que el 70% de los españoles le dijese en Barcelona que así no puede sostenerse un Gobierno y que urgen elecciones ya.

Fue la «Conferencia de los pinganillos». ¿Ayuso «mordió» el cebo del Gobierno? Algunos de los presidentes se mostraron incómodos con su gesto.

La lengua común está para unir y entenderse. Nunca ha sido un problema hasta que Pedro Sánchez, a falta de proyecto, ha necesitado utilizarla para confrontar y levantar muros.

¿Cree que el PSOE lidera una cacería contra la UCO?

Ahí están las pruebas y todos hemos escuchado los audios. Lo que hay desde hace mucho tiempo por parte del sanchismo es una persecución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los jueces y a los medios que están destapando, juzgando e investigando la corrupción de Pedro Sánchez, del PSOE y de su entorno.

Parece que vuelve a despertarse un socialismo crítico ante el escándalo por Leire Díez. ¿Lo cree o es solo fachada?

Hasta ahora, es todo una fachada, hemos escuchado muchas veces a García Page oponerse a la amnistía para que al final los diputados del PSOE de Castilla -La Mancha hayan dicho «sí». Se habla mucho de los 7 votos de los independentistas, pero si ellos no hubieran apoyado esto, no se habría aprobado. El cambio no está en manos del PSOE, está en manos de los españoles y de quien tiene la oportunidad y la capacidad de darle a España un Gobierno decente. Y ese es Alberto Núñez Feijóo.

El PSOE usa a Aldama para decir que hay un empresario comisionista que que apoya al PP. ¿Cómo valoran esta estrategia por parte de Ferraz?

Es la desesperación. Hemos visto en Ferraz a este señor, también en fotos con Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Esto es la corrupción de Sánchez, del PSOE y del Gobierno. Buscarán culpables e intentarán pasar la responsabilidad a otro. Pero esto tiene un inicio y es ese Peugeot en el que iba con sus dos secretarios de Organización.

¿Cree que habrá un ventilador en los próximos días con material reciclado contra el PP? Ya hablan de la «operación Kitchen».

Creo que intentarán como siempre culparnos a nosotros. Lo mismo los escuchamos decir que Begoña Gómez es afiliada del PP y que no es la mujer de Pedro Sánchez. De lo que estamos hablando es de la corrupción que afecta al propio presidente, a su hermano, a su mujer, a su partido, a sus ministros. Todos estos son militantes del PSOE. Hay un intento a la desesperada de confundir a la sociedad que ya está harta de este vertedero en el que han convertido la política.

Dicen que esperan a «conocer más» para llamar a Sánchez a su comisión en el Senado. Ya hay más. ¿A qué esperan?

Siempre hemos dicho que lo llamaremos y cada día hay más datos y más informaciones para que eso se pueda producir. Si ya lo hubiésemos hecho, no tendríamos la posibilidad de preguntarle muchas cosas que los españoles quieren que se les pregunte. Más allá de eso, es importante que venga al Congreso por el último capítulo de la «fontanera»

Los socios también empiezan a mostrar síntomas de agotamiento... ¿Cree que dejarán caer al Gobierno?

Se están sumando ante la evidencia de que el clima de corrupción es insostenible. Y lo que tienen que saber los socios de Sánchez es que esto les afecta también. Lo mantienen a pesar de la corrupción asfixiante. Esto los convierte en los cómplices del sanchismo. No solo caerá él. Caerán todos los que le están apoyando y que hacen que permanezca en el poder.

Pero esa comparecencia la bloquea Armengol. ¿Qué pueden hacer?

Pedro Sánchez intenta huir. Lleva 38 días sin admitir una sola pregunta y, por tanto, sin que los periodistas puedan controlar al Gobierno. Intenta huir del Congreso y del Senado. Tendrá que comparecer. Y no podrá huir de la Justicia que ya investiga a su esposa, a su hermano y a sus ministros.

¿Qué esperan de la manifestación de hoy? Si no hay éxito se les puede volver en contra.

Esperamos que sea un instrumento para que los españoles puedan alzar la voz y decir basta. Basta ya de corrupción, de privilegios para que Pedro Sánchez siga en el poder, de atacar nuestra separación de poderes y de intentar corromperlo todo para que Sánchez sobreviva un mes más en Moncloa. Esto lo podremos hacer con el voto cuando haya elecciones, pero también hoy a las 11h en Plaza de España, alzando la voz juntos.

Dice que es una manifestación sin siglas, pero la convoca el PP. ¿Esto puede alejar a quienes no les votan pero sí que están descontentos con el PSOE?

Estamos convencidos de que no. La hemos convocado porque alguien tiene que liderarla y evidentemente lo hace el primer partido de España y quien puede ser el próximo presidente del Gobierno para dar a España un gobierno decente. Miles de españoles se van a unir, independientemente de si votaron al PP, pero convencidos de que solo unidos podremos echar a Pedro Sánchez.

¿Por qué Vox ignora este llamamiento?

A lo mejor no tienen tanto interés en que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno, o anteponen sus intereses políticos a los de España. Tenemos clarísimo que nuestro objetivo es acabar con el sanchismo. Para eso trabajamos. Hay una política útil que es posible, la practicamos en los ayuntamientos y en las comunidades. Mientras, parece que Vox tiene más interés en seguir teniendo a Sánchez.

Hay quien le dice al PP que debería presentar una moción de censura aunque la pierda.

Vamos a ser los españoles los que le haremos esa moción de censura en el momento en que tengamos la oportunidad de votar.

Pero pueden presentar una moción de censura y negociar con los partidos, con Vox, PNV y Junts, para intentar ganarla.

El Presidente Feijóo ha sido muy claro. Si alguno de los socios de Sánchez está dispuesto a dejar de apoyarlo, aquí estamos.

¿Les han llamado?

Nosotros estamos hablando con los españoles, voten a quien voten. Si alguno de esos partidos tiene algún interés, lo tiene fácil, solo tiene que levantar el teléfono.

Feijóo dice que aspira a gobernar en solitario. No hay ninguna encuesta que lo pueda garantizar, de momento. ¿Quieren que Vox les apoye una hipotética investidura gratis?

Lo que le decimos a los españoles es unámonos para darle a España un Gobierno fuerte y en solitario del PP.

El 23J a Feijóo le penalizó decir que no iba a pactar con Vox y después ver cómo sus barones sí que lo hicieron. ¿Por qué no clarifican ya su relación con Vox? El Congreso Nacional del PP es una oportunidad para ello..

Gobernamos para trece comunidades autónomas. Desde los gobiernos no hemos perdido ninguno de nuestros principios ni nuestro proyecto. Dijimos que íbamos a bajar los impuestos y lo hemos hecho, mientras Sánchez recauda 140.000 millones más, donde gobierna el PP se han bajado los impuestos en 7.000 millones. El Congreso del PP servirá para que los españoles conozcan más nuestro proyecto. Se habla demasiado de políticos y de partidos y muy poco de los españoles.

Ese gobierno en solitario del que hablan también se allanaría si se desbloqueara el diálogo con PNV o Junts.

Son los aliados del sanchismo. Y si sigue gobernando es por ellos. Les está pasando una grave factura. Todo lo que toca, lo contamina, lo deteriora y lo degrada.

Feijóo promete cambios en su dirección, ¿usted dónde se ve dentro o fuera?

Yo creo que eso le corresponde a quien tiene esa responsabilidad de marcar el futuro de del partido, que es Alberto Núñez Feijóo.