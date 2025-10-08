Cultura estudia nuevas fórmulas para derogar la protección a la tauromaquia tras el abandono del PSOE

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha comunicado este miércoles que está buscando nuevas fórmulas para sacar adelante una iniciativa que permita la derogación de la protección cultural de la tauromaquia. Según ha explicado en el Congreso de los Diputados, está estudiando la forma de volver a llevar a debate la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que decayó ayer.

El Congreso tumbó ayer una ILP que pretendía retirar el estatus de patrimonio nacional a la tauromaquia. Se trata de una iniciativa en la que trabajaron 3.000 voluntarios y que contó con casi 700.000 firmas de la sociedad civil. Sería un primer paso decisivo para poder regular en contra de la tauromaquia en España.

En principio, iba a salir adelante, pero el PSOE cambió al final de la tarde su voto por sorpresa. Pasó del sí a la abstención, permitiendo así que triunfara el no. La toma en consideración cayó con 169 votos en contra y sólo 57 a favor. Es decir, el PSOE ayudó a tumbar el mero debate, ni siquiera iba a entrar en vigor.

Esto ha molestado mucho al socio minoritario de la coalición, Sumar, que ha visto el cambio del PSOE como una especie de traición. "Lamentamos que el PSOE haya cambiado de voto y que con su abstención haya hurtado el debate que habían pedido más de 700.000 firmas, que habían solicitado que pudiéramos empezar a derogar la ley que blinda la tauromaquia", ha dicho esta mañana en los pasillos del Congreso el ministro de Cultura.

"La ILP no cayó por falta de apoyo social, sino por una votación inexplicable del PSOE. Estamos hablando con los promotores de la misma para ver de qué manera podemos volver a llevar esto al Congreso", ha anunciado.