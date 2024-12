Daniel Portero: "En ETA los más sanguinarios asumían atentados que no eran suyos porque no cumplirían la condena"

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero y Víctor Cotobal rinden homenaje a los “188 policías nacionales víctimas del terrorismo” en un libro cuyos beneficios irán íntegros a la Fundación de Huérfanos de la Policía.

¿Por qué es importante rescatar de la memoria a estas víctimas?

Porque en un momento en el que quieren equiparar en el relato a víctimas con verdugos hay que reconocer a los héroes de manera continuada a través de contar su historia, individualmente. Lo hemos querido sacar un poco como homenaje al 200 aniversario de la Policía y recordar a todas las víctimas e incluso que se les ponga cara con su fotografía. Me pareció importante que vieran que ese texto tiene una cara con una vida que se ha perdido. Recordar a nuestros héroes es la única manera que tenemos de luchar con este falso relato que busca Bildu con la connivencia del PSOE.

¿Qué ha sido lo más complejo de este trabajo?

Ha sido bastante complejo a nivel de fotografías. Hemos tenido que acudir a veces a las hemerotecas de los periódicos. Nos hemos dado cuenta de que otras que están en Internet están equivocadas. Cuando mataban a varios y ponían las caras de las víctimas, no coincidían con su nombre. Ha sido un trabajo laborioso de identificación. Además, hemos añadido todos los terrorismos, no solo el de ETA que es el mayoritario con 150 asesinatos. Queríamos reflejar también el hecho de si están resueltos o no. Esa es la última frase que lleva cada una de las historias.

¿Es más difícil identificar al asesino?

Sí. Están sin resolver el 40% de los asesinatos cometidos contra los policías, lo que supone un total de 76 casos. Y, en los que sí estaban resueltos, tampoco era fácil. Está el caso de Melitón Manzanas un asesinato del que se le culpa a Isco de la Iglesia y, hablando con el CNI me indicaron que la pistola era de Mario Onaindía. ¿Se pasaba la pistola uno a otro? Dentro del CNI saben que no todos los casos están adjudicados y muchas veces, los propios etarras asumían culpas de crímenes que no eran suyos.

¿Por qué?

Porque, a lo mejor, de esa forma no tenían que cumplir la condena por algo. En el caso de Isco de la Iglesia lo mismo fue una autoinculpación.

¿Existe mucho encubrimiento entre los etarras?

Mucho, mucho. Entre ellos ha habido casos terroríficos. Por ejemplo, “Kubati” se apropiaba de asesinatos que incluso ni había cometido. Le gustaba chulear. Tenía una cazadora y dentro de la solapa tenía una marca por cada asesinato que decía que había cometido. Entonces, cuando estaba con los etarras se abría la solapa para chulear de ello. Muchas veces le decían que él no había matado a esa persona, pero se apuntaba uno más porque ya sabían que no podía cumplir más años de cárcel. Esto dentro de la historia de ETA ha ocurrido. A Kepa Pikabea le endosaron varios asesinatos sabiendo que no iba a cumplir todos los años, cuando estaba detrás otra gente. De hecho, el caso de Josu Ternera, cuando declara que cometió el asesinato de 1976 -el del alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu, un atentado ya prescrito-, en su día se lo endosaron a otro etarra.

Lo que más me duele del libro es que no tengo la absoluta certeza de que los que dicen que fueron los asesinos sea así o que incluso se le endosara para así evitar ir a la cárcel.

Son 76 crímenes sin resolver de policías. ¿Ve margen para que se esclarezca alguno?

Hay uno en concreto, el asesinato de dos policías en Sangüesa, en 2003, antes de la tregua de Zapatero. Ahí tenemos la certeza de la participación de varios etarras, entre ellos Mikel Carrera Sarobe y la presencia o comisión del asesinato por orden de la cúpula de ETA donde estaba Mikel Antza, Mobutu, Soledad Iparraguirre... Se tenía claro quienes estaban en la dirección de ETA, y se ha reabierto ese asesinato y puede resolverse.

El de la primera mujer y única de la policía asesinada hay evidencias claras de que fue “Dienteputo”. Hasta hace muy poco sabíamos que este terrorista estaba en Argentina y, en cuanto cambió el Gobierno, fijó su residencia en Venezuela y está protegido militarmente por el Ejército venezolano. De hecho, hay más etarras en Venezuela. Lo teníamos localizado a raíz de la campaña “stop huidos ETA” que hicimos, pero cuando se fue a por él internacionalmente, estando ya Milei en el gobierno, había desaparecido. Por un mes no lo cazamos.

¿Cómo ve el nuevo año, con la salida de sanguinarios etarras?

Ya hay recursos en la Audiencia Nacional para la revisión de las condenas y las harán uno por uno. El 2025 creo que va a ser muy duro para las víctimas del terrorismo. Nos podemos encontrar situaciones tan kafkianas como que “Txapote” esté en la calle, vaya a declarar por alguna de nuestras causas contra los jefes de ETA en la Audiencia Nacional, como la de mi padre; entre al juzgado y salga del juzgado a la calle; siendo uno de los asesinos más asquerosos que ha tenido la organización terrorista. Sabe que será enjuiciado y que, a pesar de la sentencia, no irá a prisión; y esa situación se va a dar con “Txapote”, con Olarra Guridi, con Anboto, con Ainhoa Múgica... ¿Con quién no se dará? Si ganamos el recurso no ocurrirá ni con Mikel Antza, ni con Mikel de Rentería, dos jefes de ETA que no han cumplido ni un solo año por asesinato siendo jefes del aparato político. Solo cumplió una condena por “asociación de malhechores”. En el caso de Josu Ternera es más difícil implicarle en un asesinato que no esté prescrito. Por ello, el recurso de casación que hay en el Tribunal Supremo, que resolverá sobre la aplicación de la imprescriptibilidad de los atentados desde el año 2010 se haría retroactivo hasta el año 90 de manera que se podrían investigar asesinatos de ETA o de cualquier terrorismo. Sería declarar imprescriptible el 11-M y se podrían resolver judicialmente 40 casos de veinte años atrás.

¿Qué cree que está negociando Bildu con el Gobierno ahora? ¿Qué está por llegar?

Hay una reforma que les preocupa mucho: que el juez de vigilancia penitenciaria no esté en la Audiencia Nacional y no esté centralizado en Madrid. ¿Y eso cómo se hace? Buscarán lograr la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la figura del juez de vigilancia en los casos de terrorismo. Y es que, si das las competencias en vigilancia penitenciaria al País Vasco o a Cataluña, los jueces son de allí, el fiscal también, porque es el que corresponda a la jurisdicción. Querrán ese siguiente paso. Sánchez ya ha trasladado a los etarras a las prisiones vascas y la competencia de ellos es el tercer grado, donde solo puede opinar el fiscal. Pero, en la libertad condicional entra el fiscal y entramos las víctimas y esa no la puede dar la administración competente sino el juez de vigilancia. Estoy convencido de que ese es el siguiente paso que van a reclamar. Esto forma parte del pacto Bildu-PSOE, es la siguiente fase del pacto encapuchado.

¿Qué es lo que más le preocupa a Dignidad y Justicia?

Esto y el recurso de casación que creo que es el más importante que hemos hecho en la historia, el de la imprescriptibilidad.

¿Las víctimas siguen siendo molestas?

Claro, estamos fastidiando el pacto de Bildu-PSOE; porque le estamos poniendo chinas todo el tiempo. Me duele mucho lo que está pasando. Estamos también ahora con un recurso en el Contencioso por la equiparación víctimas y verdugos; porque eso es relato. ¿Y qué hacemos por el relato? Hace poco se ha puesto una placa en el cuartel de Intxaurrondo con el nombre de Mikel Zabalza que tuvo un desencuentro con la Guardia Civil y dicen que fue torturado. El Gobierno Vasco reconoce que fue torturado y ha colocado la placa en frente del cuartel en el que hubo hasta cien víctimas, de un individuo del que no hay sentencia judicial que diga que fue torturado. Eso es una equiparación de relato. ¿Y cómo se lucha contra eso? Judicialmente. Yo estoy pidiendo ya a los juzgados la retirada de la placa. Hicimos la carta al alcalde y, como no nos ha hecho caso, ahora vamos por la vía de los tribunales y me tienen que demostrar judicialmente que fue torturado. Lo que no podemos dejar es que nos venzan porque si no va a haber un empate infinito con las víctimas para justificar lo que hicieron durante años.

A este PSOE sanchista le dan igual las víctimas y no tiene ningún interés por ninguna. Nunca ha dado el pésame a ninguna víctima y sí lo ha hecho a los etarras. Con tal de mantenerse en el poder son capaces de vender a los suyos, su propio relato y su propia historia.

Dice que ha estado "investigando”. ¿Qué ha averiguado?

Te das cuenta de que es cierto que la dirección de ETA era la que organizaba y marcaba todos los asesinatos a lo largo de la historia. Lo hacían en los años 70. En los 80, mandaban a los comandos a quién había que asesinar mediante una carta que dejaban en buzones que ellos tenían. Te das cuenta de que en los 90 se repite lo mismo y se genera algo más macabro, a raíz de que entra Mikel Antza en la cúpula: tenía un Excel donde figuraban los asesinatos cometidos y también los objetivos que había que asesinar.

¿Por qué asesinaron a más guardias civiles?

Lo tenían más fácil porque habitualmente, en los 70-80 siempre iban de uniforme y la policía no siempre iba así. Hay una cosa que es cierto, que la cúpula dio barra libre para asesinar a policías, guardias civiles y militares. De hecho, hay una fijación clara y un odio que perdura a día de hoy contra la Guardia Civil, y ahí se ve con el Ospa Eguna, el día del inútil...