España tendrá, por fin, drones armados: el Consejo de Ministros autoriza la compra de misiles Hellfire por 13,3 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la celebración de un contrato para la adquisición e integración del misil guiado aire-superficie Hellfire y su equipo asociado en el sistema de armas Predator, en servicio en el Ejército del Aire y del Espacio por un valor estimado de 13.395.015 euros, lo que permitirá actualizar y potenciar las capacidades de este sistema de armas, mejorando con ello las capacidades aire-superficie de las Fuerzas Armadas españolas para el cumplimiento de las misiones que tiene encomendadas, especialmente en lo relativo al apoyo y protección de las distintas unidades y de su personal en el curso de las operaciones.

El Ejército del Aire y del Espacio dispone en la actualidad de cuatro unidades de estos RPAS, en servicio en la base extremeña de Talavera la Real (Badajoz). Inicialmente se adquirieron sin armamento, aunque existía la posibilidad de incorporarlo, pues vienen preparados para portar misiles y bombas. La decisión de dotar de armamento a estos drones se produce siete años después de su compra y dos años más tarde de su entrada en servicio en 2021.

Hasta el momento, las Fuerzas Armadas no disponen de ningún dron capaz de portar armamento y, aunque en un principio el Gobierno no tenía previsto incorporarlo, el estallido de la guerra de Ucrania y las nuevas exigencias de la OTAN a sus miembros han llevado al Ministerio de Defensa a tomar la decisión. El objetivo es que este tipo de sistemas no sirvan solo para misiones de inteligencia y vigilancia, como hasta ahora, sino también como un arma eficaz para abatir objetivos.

España seguirá de esta forma los pasos de otros países que tienen en servicio el "Predator" armado. El Ejército del Aire y del Espacio tiene concretamente el MQ-9 "Reaper" o "Predator B" en su variante Block 5. Fuerzas aéreas aliadas como las de Italia, Francia, Países Bajos o Reino Unido, y por supuesto Estados Unidos, tienen esta misma versión u otras muy similares.

El AGM-114 Hellfire es un misil aire-tierra estadounidense diseñado para destruir carros de combate desde helicópteros o aviones que también está en servicio en la Armada. Como curiosidad, el primer lanzamiento con este misil en España se produjo hace poco más de un año desde un helicóptero SH-60B de la Décima Escuadrilla, la única aeronave que puede emplear el "Hellfire" ahora mismo en las Fuerzas Armadas.

Las primeras tres generaciones del misil Hellfire eran guiadas por láser y la cuarta generación utiliza un buscador de frecuencia de radar. Aunque el informe del Consejo de Ministros no especifica qué tipo modelo de Hellfire es el que se ha decidido comprar, lo normal es que sea el Hellfire II. La familia de misiles AGM-114 incluye los misiles Hellfire II y y Longbow Hellfire. Se trata de es un misil guiado por láser semiactivo (SAL) de ataque de precisión y es el arma principal aire-tierra del AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos, el sistema de aeronaves no tripuladas (UAS) MQ-1C Gray Eagle y los aviones de operaciones especiales Marine Corps AH-1W Super Cobra y Air Force Predator y Reaper UAS.

El misil es guiado por energía láser reflejada en el objetivo. Tiene tres variantes de ojivas: una ojiva dual, carga formada y capacidad antitanque altamente explosiva para objetivos blindados (AGM-114K); una ojiva explosiva de fragmentación para objetivos urbanos y otros objetivos “blandos” (AGM-114M); y una ojiva de carga aumentada con metal (AGM-114N) para estructuras urbanas, búnkeres, sitios de radar, instalaciones de comunicaciones y puentes.

El AMG-114R puede ser lanzado desde plataformas de helicópteros y UAS y, además, proporciona al piloto una mayor flexibilidad operativa. Precisamente para el helicóptero MH-60R que ha comprado la Armada se ha autorizado también la compra de 32 misiles AGM 114R (N).

En cuanto al Longbow Hellfire (AGM-114L) es un misil de ataque de precisión que utiliza guía de radar de onda milimétrica (MMW) en lugar del SAL del Hellfire II. El buscador MMW proporciona capacidad de disparar y olvidar más allá de la línea de visión, así como la capacidad de operar en condiciones climáticas adversas y oscurecimientos en el campo de batalla.

Las garras del Depredador

Además del Hellfire, el Pradator 2 cuenta con hasta seis puntos de anclaje para armamento. Los soportes son de dos tipos: internos, situados dentro del fuselaje en la parte inferior, y externos, ubicados en las alas –como en el caso de los cazas convencionales-.

Uno de los drones "Predator B" del Ejército del Aire Gloria Casares EFE

El "Predator", fabricado por la norteamericana General Atomics, adquirió fama y reconocimiento internacional a principios de este siglo. Estados Unidos comenzó a utilizar este dron en la guerra de Afganistán para eliminar en ataques quirúrgicos a terroristas de Al-Qaeda. El éxito en las montañas afganas hizo que después fuera utilizado con el mismo modus operandi para bombardear objetivos en otros escenarios en Irak, Yemen, Libia, Siria, Somalia o Pakistán.

Bombas guiadas

Entre la panoplia de armas que pueden llevar en los soportes están, por ejemplo, distintos modelos de la familia de bombas GBU como la GBU 12 "Paveway" de guiado láser u otros modelos como la GBU 49, con el mismo sistema de guiado. Francia, por ejemplo, en su primer ataque con un "Predator" lanzó una bomba GBU 12 en 2021 contra objetivos yihadistas en el Sahel.

Además, puede lanzar la GBU-54 LJDAM (Laser Joint Direct Attack Munition), una versión mejorada de la GBU-38 (JDAM). Ambas comparten un kit de guiado GPS que convierte una MK-82 (bombas de propósito general) en una bomba de precisión que puede ser lanzada en cualquier condición meteorológica. La GBU-54 incorpora además un kit de guiado láser y de proximidad que le confiere a la bomba la capacidad de reacción frente a blancos en movimiento, pudiendo llegar a batir blancos a más de 100 km/h. España cuenta con este tipo de bomba JDAM para los veteranos cazas "Harrier" de la Armada.

Misiles aire-tierra y aire-aire

Si hablamos de misiles, el consorcio misilístico europeo MBDA ha integrado en los "Reaper" de Reino Unido el "Brimstone", un misil también aire-tierra que España acaba de adquirir para reforzar las capacidades de ataque a objetivos terrestres de sus aviones de combate Eurofighter. Los británicos también han empleado el "Predator" armado con misiles "Hellfire" en operaciones en Afganistán y contra el Estado Islámico en Siria e Irak.

Misil tipo AGM 114 Hellfire larazon

El "Predator B" también puede utilizar los misiles aire-aire AIM-9X "Sidewinder" y AIM-92 "Stringer", ambos de fabricación estadounidense, para destruir objetivos aéreos. Ninguno de los dos está en el inventario de las Fuerzas Armadas españolas. El primero ha ocupado los últimos días portadas puesto que es el arma utilizada por Estados Unidos para destruir el famoso globo chino y los misteriosos objetos que han aparecido posteriormente en el espacio aéreo estadounidense.

Un sistema extremadamente eficaz

La autonomía y la capacidad de operar a gran altitud de este sistema convierte al "Predator" en un arma muy eficaz. El dron puede permanecer en el aire más de 24 horas seguidas y subir hasta los 50.000 pies (15.240 metros), una altura que hace prácticamente imposible la detección por el enemigo.

Volviendo a la versión española, los drones "Predator B" del Ejército del Aire y del Espacio están configurados en un principio para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Para ello, incorpora el MTS "Bravo", un sensor que posee tres cámaras, una infrarroja, una de baja visibilidad y una de visibilidad normal, con una gran calidad. Dispone también de dos dispositivos láser, que pueden servir para marcar objetivos, localizar coordenadas o guiar armamento, y un radar de apertura sintética para captar imágenes del terreno. Tanto las imágenes como el vídeo se transmiten en tiempo real a la estación de control terrestre, desde donde el piloto controla los movimientos del avión.

Armar el "Predator", un proceso sencillo pero largo

A priori, el proceso para instalar el armamento no es demasiado complejo, aunque, eso sí, llevará un tiempo. España también tiene en quién fijarse para dar este paso. Francia, por ejemplo, hizo lo mismo con sus "Predator". Al principio los utilizó en misiones ISR y después procedió a armarlos. Parte del trabajo ya está hecho. El RPAS ya viene con algunos de los equipos necesarios para lanzar misiles y bombas.

El Ejército del Aire tendrá que actualizar las estaciones de control terrestre e instalar en los aparatos otro hardware necesario para emplear las armas, básicamente, los pilones, bastidores de bombas y los componentes específicos de cada arma. Después, tocará hacer ensayos ya con el armamento instalado primero en tierra y después en vuelo para comprobar el comportamiento del avión, y en la última fase se producirán los disparos reales para certificar esta nueva capacidad.

Guiado láser de armamento

El pasado mes de octubre el Predator dio otro paso, realizando el primer guiado láser de armamento aire-superficie, lanzado desde un F-18M del Ala 12 sobre un blanco del Polígono de las Bardenas.

El sistema Predator B alcanzó en 2022 la conocida como Capacidad Operativa Inicial (IOC) después de un despliegue en el aeródromo de Lanzarate, su base secundaria de operaciones, durante el ejercicio Sirio el pasado octubre.