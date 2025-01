Zarpazo español al orgullo marino británico: Navantia compra el astillero más famoso de Reino Unido, constructor del Titanic o el Britannic

A pesar del varapalo que ha supuesto para el astillero público español Navantia quedarse fuera del concurso para construir seis submarinos para la marina de guerra india, entre otras cosas porque su sistema AIP no ha podido ser probado en el mar al no estar instalado aún en ningún sumergible, no parece que eso haya frenado su deseo de internacionalización y abrirse camino en otros mercados.

Así, hoy la compañía ha hecho público que su filial en Reino Unido, Navantia UK, ha completado hoy la adquisición de las actividades de Harland & Wolff en sus cuatro centros de trabajo, Irlanda del Norte (Belfast), Inglaterra (Appledore) y Escocia (Methil y Arnish).

Con esta operación, Navantia asegura el cumplimiento del programa de construcción naval FSS para el Ministerio de Defensa británico y se dota de capacidades industriales en Reino Unido, dando un salto en su internacionalización.

Navantia UK gestionará los cuatro centros aportando la amplia experiencia del grupo en construcción naval, fabricación y gestión de programas complejos, modernizando y adaptando sus capacidades a las necesidades actuales de los sectores naval y de energías verdes del Reino Unido.

Navantia en Reino Unido A. Cruz La Razón

“Esta operación marca un hito significativo para Navantia. Demuestra nuestro compromiso con el programa FSS y la apuesta de Navantia UK por colaborar con la industria de Reino Unido para fortalecer las capacidades locales”, ha señalado el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.

“Esta nueva Navantia UK, con una plantilla de 1.000 personas, la trayectoria y las instalaciones de Harland & Wolff y la experiencia global de Navantia, es un activo estratégico para nuestra compañía y una plataforma de crecimiento”, ha añadido.

La adquisición, que se ha completado una vez obtenidas las necesarias actualizaciones regulatorias, ha contado con el asesoramiento de firmas independientes para garantizar que la operación se concluyera con arreglo a criterios empresariales de mercado. Alantra, Clifford Chance, TLT y KPMG, entre otros, han asistido a Navantia en las negociaciones y han elaborado documentos necesarios para la transacción.

Harland & Wolff fue fundada en 1861 por Sir Edward James Harland y Gustav Wilhelm Wolff y desde entonces se ha convertido en un referente mundial de la construcción de grandes buques, entre los que destaca el que quizás sea el más emblemático del mundo: el RMS Titanic. También han salido de sus astilleros el RMS Olympic y el HMHS Britannic, hasta el SS Canberra para P&O y el petrolero Myrina, el primer superpetrolero construido en el Reino Unido.

Tal y como reconoce la propia empresa en su página web, en su sede en Belfast "operamos uno de los diques secos más grandes de Europa y somos uno de los tres únicos astilleros del Reino Unido lo suficientemente grande como para emprender proyectos de defensa complejos".

La compañía británica, ahora en manos de Navantia, trabaja en sectores como los mercados de reparación y construcción naval, mientras que sus instalaciones en Escocia, en las costas este y oeste, Methil y Arnish, se centrarán en trabajos de fabricación en los sectores de energía renovable, defensa y energía.

La transacción garantiza la continuación del programa Fleet Solid Support (FSS), que comprende la construcción de tres buques para la Royal Fleet Auxiliary en apoyo del grupo de ataque de portaaviones del Reino Unido. Estos buques se construirán en las instalaciones de Belfast y Appledore junto con las instalaciones de Navantia en España. Navantia UK planea un importante desarrollo de los astilleros para los sectores de defensa, marítimo y energía verde.

Ricardo Domínguez, presidente de Navantia, ha señalado que "la finalización de esta adquisición marca un hito importante para Navantia UK y demuestra nuestro compromiso a largo plazo con la industria británica. Al combinar la orgullosa tradición y las instalaciones de Harland & Wolff con la experiencia global de Navantia en defensa, sector marítimo y energías renovables, estamos creando una plataforma excepcional para el crecimiento”.

Navantia UK extiende su gratitud al Gobierno británico "por su apoyo durante todo este proceso, que ha ayudado a asegurar esta inversión estratégica en la capacidad industrial del Reino Unido. La transacción ha recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Todos los empleados actuales han sido transferidos a Navantia UK y se han conservado sus términos y condiciones existentes".

El contrato, de 1.600 millones de libras esterlinas (1.826 millones de euros antes de la inflación), comprende la entrega de unos buques que estarán diseñados para proveer de municiones, suministros y provisiones a los portaaviones, destructores y fragatas de la Marina británica (Royal Navy) desplegados en el mar.

En octubre del pasado año, el programa Fleet Solid Support (FSS) completaba con éxito su Revisión de Diseño Preliminar (PDR), el primer hito de ingeniería en el programa. Este hito confirmaba la solidez y madurez del diseño, reflejando el progreso del programa. El programa entró entonces en una nueva fase, centrada en el diseño de detalle y avanzando hacia el inicio de la construcción en 2025, cumpliendo con el cronograma inicial.

Como contratista principal, Navantia UK supervisó la fase de diseño, aportando su experiencia en gestión de programas para garantizar la integración perfecta de todos los aspectos, tales como planificación, compras o e ingeniería de producción.

Los tres buques FSS estarán encargados de suministrar provisiones sólidas y municiones a los buques de la Royal Navy desplegados en misiones. Con un total de 216 metros de eslora cada uno –el equivalente a la longitud de dos campos de fútbol- estarán entre los mayores buques de la flota británica, solo por detrás de los portaaviones de la clase “Queen Elizabeth”.

El programa supondrá más de 14 millones de horas de trabajo en España y Reino Unido. La producción de los bloques estaba previsto que comenzara en este 2025 (de momento no se han anunciado retrasos) y los tres buques estarán operativos en 2032.

Los tres barcos ofrecerán también apoyo logístico y operativo, incluidas misiones contra la piratería y el terrorismo, y trabajarán en estrecha colaboración con los aliados en operaciones conjuntas. Los nuevos barcos reemplazarán al RFA Fort Austin y al RFA Fort Rosalie, que fueron vendidos a Egipto, y al RFA Fort Victoria , que será dado de baja en 2028.

Diseño y características de Fleet Solid Support

Cada buque FSS medirá 216 m de largo y 34,5 m de ancho. Los buques tendrán un desplazamiento de 39.000 toneladas, una velocidad máxima de hasta 19 nudos y un alcance de 11.000 millas náuticas.

El diseño del buque incluye un puente integrado de ancho completo y alas de puente cerradas. Tres plataformas de reabastecimiento pesado en el mar y estaciones para la recepción de sólidos y líquidos en el mar formarán parte de los buques.

Los buques tendrán una capacidad de almacenamiento de 9.000 m² para suministros y provisiones y permitirán el reabastecimiento centralizado en el puesto de control marítimo. Contarán con una cubierta de vuelo capaz de albergar todos los helicópteros operados por las fuerzas armadas del Reino Unido, y su hangar puede albergar dos Merlin de la Royal Navy, junto con espacio adicional para drones y sistemas aéreos no tripulados actuales y futuros.

Con capacidad para albergar a 101 personas, los barcos tendrán espacio para 80 personas adicionales para ayudar en las operaciones o acomodar helicópteros embarcados.

Características de sostenibilidad

Los buques están diseñados para alcanzar cero emisiones netas de carbono al final de su vida útil de 30 años. El diseño cumple con las normas de clase, legales y ambientales de Lloyd's.

Al incorporar tecnologías de eficiencia energética para reducir el consumo de energía, los buques podrán reducir la intensidad de carbono mediante el uso de combustibles no fósiles con bajas emisiones de carbono y las próximas alternativas energéticas. También contarán con sistemas de almacenamiento de energía, sistemas de control meteorológico y lubricación por aire del casco.

Sistemas de radar y navegación

Los nuevos buques contarán con el radar de vigilancia aérea y de superficie 3D Quadome Naval del proveedor de soluciones de sensores Hensoldt UK, sistemas de gestión del tráfico aéreo y sistemas de puente de navegación integrados (INBS) de Kelvin Hughes.

El radar de vigilancia aérea y de superficie Quadome 3D está equipado con la última tecnología de matriz activa de barrido electrónico definida por software. Cuenta con una antena de identificación amiga o enemiga (IFF) integrada y será compatible con el interrogador IFF MSSR 2000 de HENSOLDT.

El radar ofrece un valor excepcional en términos de rendimiento operativo, superando la detección de objetivos pequeños y el seguimiento de volumen, y las capacidades de interacción de sistemas de misión que antes sólo se encontraban en sistemas de radar más costosos.Sus ventajas operativas incluyen la vigilancia simultánea en 3D del aire y la superficie con varios modos de operación especializados. Es fácil de usar y de mantener, lo que reduce la carga de los operadores en términos de mano de obra, formación y habilidades.

El sistema INBS de Kelvin Hughes incluye radares de navegación naval SharpEye y pantallas multifunción. El sistema INBS se puede adaptar para cumplir con requisitos operativos y técnicos específicos, incluidas opciones de redundancia y seguridad, con una interfaz abierta sin inconvenientes con otros sistemas del barco. Las pantallas multifunción simplifican el acceso a las tareas de navegación, como el radar, los gráficos, el control de helicópteros y la pantalla de mando.

Detalles de propulsión

Los buques FSS estarán equipados con cuatro motores principales, hélices gemelas y líneas de ejes, y dos generadores diésel. Contarán con convertidores de potencia frontales activos SeaPulse de GE Vernova, así como generadores de motor de inducción eléctrico híbridos para toma de fuerza/toma de fuerza, completos con soportes de choque elásticos, acoplamiento flexible y mangueras.