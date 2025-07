Ni de derechas ni de izquierdas: Estos son los políticos que mintieron sobre sus estudios

La polémica se ha cernido sobre la figura de Noelia Núñez, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, pusiese en duda la formación académica uno de los rostros más jóvenes del Partido Popular y que la diputada tuviese que reconocer sus mentiras en la formación académica.

En este sentido, con el final del curso político y ante la última derrota parlamentaria de los socialistas, desde las filas del PSOE se ha pedido la dimisión de Noelia Núñez. En sus redes sociales Óscar Puente, reveló que no constaba donde había realizado los dos grados que atesora en su curriculum. Ante las acusaciones vertidas por Puente, Núñez no tardó en responder por el mismo canal y quiso aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie".

A raíz de las indagaciones de varias personalidades políticas, se ha visto obligada a rectificar y esconder su mentira, aseverando que quiere "retomar sus estudios". "Mi carrera política, ha ocupado mi tiempo y esfuerzo. Pediré de inmediato que se cambie la información errónea sobre mis estudios", ha sentenciado en su cuenta.

Estos son los políticos que mintieron sobre sus estudios: de la ingeniería de Patxi López al master de Óscar Puente

Aunque pueda parecer una práctica asociada a los ciudadanos, los políticos se han acostumbrado a mentir sobre sus estudios y sus habilidades laborales. Esta vez ha sido Noelia Núñez, la que ha puesto en el foco sus méritos, sin embargo, en el seno del PSOE es una técnica habitual. El caso más reciente ha sido el de la delgada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que aseguró ser licenciada en dos grados universitarios. Aunque se había matriculado, no había terminado ninguna de las dos carreras.

Es cierto que Óscar Puente ha acertado con el reclamo contra Núñez, sin embargo, siendo alcalde de Valladolid aseguró que tenía un master en Dirección Política y que no era más que un curso sin la oficialidad de la Universidad. De la misma manera, el CV de Patxi López aseguraba que estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco, sin embargo, abandonó el grado para comenzar su carrera política en el País Vasco. Tampoco se salva la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien aseguraba ser doctora especializada en ciencias económicas por la Universidad de Roma.

Carmen Montón, José Manuel Franco, actual presidente del Consejo Superior de Deportes, Bernat Soria, Carmen Chachón, o el ex ministro Pepiño Blanco replicaron estas acciones en sus respectivas materias.

La tesis de Pedro Sánchez

Para rematar la batida de los casos del PSOE, Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral o de haber sido realizada por una persona que no había sido él La tesis que hizo doctor en Económicas al presidente del Gobierno contiene "decenas de corta-pegas que constituyen lo que se denomina falta de integridad académica". La falta de doctores obligó a la Universidad a realizar este trámite y el trabajo de Sánchez se quedó guardado en un cajón sin ningún tipo de acceso.