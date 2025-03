Díaz pide "respeto a las instituciones" tras la decisión de Madrid de no invitar al Gobierno al acto del Dos de Mayo

La vicepresidenta segunda del Gobierno, así como ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido entrevistada en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, donde ha ahondado en la ruptura de negociaciones entre Hacienda y Trabajo sobre la tributación en el IRPF del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Lo que ha pasado es que entorno a las 22:00 horas de anoche, Hacienda se levantó de la mesa en la que estábamos negociando, a pesar de que desde el propio lunes yo le he mandado hasta cinco propuestas", ha exclamado la ministra de Trabajo después de anunciar que no ha parado de trabajar en toda la noche.

Por si esto fuera poco, Díaz ha sido muy crítica con la ministra Montero, a la que ha llegado a acusar de no ser partidaria de seguir aumentando el SMI. "El aroma es que a la ministra le parece que el SMI ya es muy elevado en España", ha aseverado con contundencia.

"Yo no me he levantado de la mesa, Montero sí"

La líder de Sumar ha continuado acusando a su compañera en el Consejo de Ministros, a la que ha querido retratar por una actuación que ha calificado de "injusta". Por ello, ha explicado que las negociaciones se intensificaron desde el pasado lunes, cuando ella misma le hizo llegar una propuesta a María Jesús Montero sobre la tributación del SMI. Desdeentonces, y tras un 'principio de acuerdo' en el que plantearon una "reducción fiscal" a aquellas personas perceptoras del SMI, sus equipos comenzaron a negociar; hasta ayer.

"Yo no me he levantado de la mesa, Montero sí", ha asegurado la ministra de Trabajo, que ha asegurado que, a las 22:00 horas, "Montero dio la instrucción de que su equipo se levantase de la mesa de negociaciones", por lo que ha arrojado toda la responsabilidad sobre ella por la ruptura de negociaciones.

Por su parte, Díaz ha lamentado que las negociaciones se hayan roto de esta manera, mientras ha tendido el brazo a que vuelvan a sentarse para hablar de este tema, asegurando que ellos "van a estar esperando" por si Montero decide recapacitar su decisión.

Todo ello mientras ha reconocido que "ahora estamos en manos de los vetos del PSOE en la Mesa del Congreso" para que esta medida salga adelante, aunque ha remarcado que, en su opinión, quien veta alguna medida es "porque ya ha perdido el debate", ya que "el arco parlamentario mayoritario es partidario de esta medida".

Díaz pide "respetar las instituciones" tras la trifulca del Dos de Mayo

Por otro lado, la vicepresidenta segunda ha llamado a "respetar" a las instituciones después de que la Comunidad de Madrid haya decidido no invitar a ningún miembro del Ejecutivo al acto institucional por el Dos de Mayo, festividad de la región, que se celebra en la Real Casa de Correos.

"Me gustaría que nos respetemos todos y todas, que respetemos las instituciones y, de verdad, que hasta una festividad como es el Dos de Mayo en Madrid la podamos tener con cierta serenidad. Esto es lo que me gustaría", ha asegurado la ministra de Trabajo.

Además, ha remarcado la importancia de "respetar" las instituciones, y por ende, poder disfrutar "con cierta serenidad y cortesía" del Dos de Mayo que, a su juicio, es "una fiesta muy importante en Madrid".

"Seguro que a los madrileños y las madrileñas, voten a quien voten, les gustará que hasta un periodo de fiesta lo podamos tener en paz, por tanto, en fin, no sé si ayuda mucho lo que digo, pero me gustaría que nos respetemos todos y todas, que respetemos las instituciones y de verdad, que hasta una festividad como es el Dos de Mayo en Madrid, la podamos tener con cierta serenidad", ha concluido Díaz.