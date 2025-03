Acuerdo "in extremis" entre Trabajo y Hacienda sobre el SMI

Acuerdo "in extremis" en el Gobierno de coalición para evitar la imagen de choque de trenes total. PSOE y Sumar han acordado que los preceptores del SMI no tengan que tributar en el IRPF en 2025. Todo después de que este mismo viernes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusara a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de romper las negociaciones y levantarse de la mesa.

Finalmente, para evitar un nuevo colapso dentro del Ejecutivo de coalición, Sumar en el Gobierno ha rebajado sus líneas rojas en la negociación. Y es que, Díaz buscaba que la exención del SMI no tuvuiera límite de tiempo como finalmente ha quedado pactado. Según informan fuentes de ambos ministerios, el acuerdo consiste en introducir "una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen el IRPF en 2025". Para el próximo año, los equipos negociadores de Trabajo y Hacienda tendrán que volver a sentarse.

Las negociaciones se habían recrudecido tanto que el Gobierno que podía producirse la situación de que el Ejecutivo vetara en la Mesa del Congreso su veto a una proposición de ley de Sumar para eximir el IRPF de SMI. El Ejecutivo sí ha vetado las propuestas del PP y de Sumar, pero no la de Sumar, puesto que ya se había alcanzado un acuerdo con el socio minoritario y la formación magenta la ha retirado.

La vicepresidenta Díaz ha conseguido, por un lado, que Hacienda tuviese que rectificar para que el IRPF no tribute, pero, sin embargo, cede, al no conseguir que la medida sea estructural. Esto es, el próximo año una nueva negociación fijará el futuro del IRPF para los preceptores del SMI. Díaz aseguró este viernes en una entrevista en Telecinco, que había remitido hasta cinco propuestas a Hacienda, pero que ninguna había sido aceptada. Había avisado la vicepresidenta de que si el SMI tributaba IRPF no se cumpliría con la Carta Social Europea ni con el acuerdo entre PSOE y Sumar para situar el salario mínimo en el 60% del salario medio neto. Hacienda también varía su posición inicial. Rectifica respecto a su defensa de que el salario mínimo debía tributar porque ya no era un sueldo de "subsistencia". Así, las personas que cobran el SMI y las que están por debajo, no pagarán el IRPF este año y percibirán de manera íntegra la subida de 50 euros brutos del SMI sin que haya una retención.

Para Díaz, se trata de una victoria agridulce, consciente de que el año que viene deberá de volver a negociar con Hacienda y que habrá variables como la subida del SMI, que de continuar, obligará seguro a tributación. Llega también un día antes de que su partido asista a su asamblea refundacional -solo dos años después de su nacimiento- y que ha quedado totalmente desdibujada después del "paso atrás" de Díaz y la evidencia de la caída en apoyos sociales y públicos al partido Sumar.