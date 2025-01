La Guardia Civil se desplegará en Gaza: los agentes españoles desempeñarán un papel "clave" en la seguridad en Rafah

La Guardia Civil ya está lista para ser desplegada en el paso fronterizo de Rafah en Gaza. Según ha informado el ministerio del Interior y el de Exteriores en un comunicado conjunto, España refuerza así su compromiso con la "estabilidad y la cooperación internacional en Oriente Próximo" mediante la participación activa de la Guardia Civil para el control del paso fronterizo de Rafah.

El equipo formado por diez guardias civiles, integrado en la Fuerza de Gendarmería Europea (EUROGENDFOR), desempeñará un papel clave en la misión EUBAM Rafah, contribuyendo tanto a la protección y seguridad del equipo internacional como a apoyar a la Autoridad Palestina en la gestión del tránsito en el puesto fronterizo.

A ellos se añaden dos integrantes de la misión europea de nacionalidad española que se han desplazado a la zona, elevando a un total de doce los efectivos españoles desplegados por la misión.

La reapertura del paso de Rafah, impulsada por la UE con el acuerdo de Israel, Egipto y la Autoridad Palestina, permitirá la evacuación de heridos y facilitará el tránsito humanitario. España, se convierte así en un "actor clave" en esta misión, y reafirma su liderazgo en el marco de la cooperación europea y su compromiso con la seguridad y la asistencia humanitaria en la región.

El paso fronterizo de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, se reabrirá este viernes, y no el domingo tal y como se acordó en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, para permitir la salida de gazatíes heridos, según adelanta el canal público israelí Kan, que cita fuentes oficiales palestinas.

Una fuente de la Media Luna Roja egipcia aseguró a Efe que el cruce de Rafah (entre Gaza, Egipto e Israel) ha sido reabierto hasta el momento desde el lado palestino, pero aún "no hay ni salida, ni entrada" en el paso, y añadió la posibilidad de que crucen hoy al menos 50 personas heridas desde el enclave, aunque no ofreció más detalles. El cruce, bajo control israelí desde el inicio de la ofensiva en la Franja, será operado por EUBAM -la misión de seguridad europea que desplegará efectivos comunitarios-, tal y como acordaron los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) este lunes, y también por gazatíes no afiliados a Hamás autorizados por Israel.