El PP, dispuesto a desafiar a Von der Leyen: reclama votación secreta para la designación de Teresa Ribera

El PP redobla su intensidad contra la candidatura de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera con el fin de que no salga elegida comisaria Europea. No garantizan que logren tumbar su candidatura pero están consiguiendo su desgasta en la UE, han logrado "internacionalizar" el conflicto contra ella y garantizan que no contará con el apoyo del PP español. Y es que, si Pedro Sánchez pensaba que Alberto Núñez Feijóo iba a pasar por alto lo de la candidatura de Ribera, se equivoca.

Los populares están dispuestos ha desafiar a Úrsula Von der Leyen y, según ha asegurado este domingo la portavoz del Partido Popular español en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, "no hay posibilidad alguna" de que el Partido Popular apoye la nueva Comisión Europea si Teresa Ribera forma parte del gabinete elegido por la presidenta de la Comisión para un segundo mandato. "No hay posibilidad alguna de que el Partido Popular apoye a un gobierno comunitario en el que esté Teresa Ribera después de todo lo sucedido en estas dos semanas" tras las inundaciones en España, afirmó Montserrat en un mensaje en vídeo en redes sociales. Es decir, no votarán a favor en cualquiera de las fórmulas que se escojan.

La dirigente popular ha planteado dos opciones para desbloquear la situación: que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, proponga "a otro candidato a comisario" o bien, el PP pedirá que "se someta su idoneidad a votación secreta por parte de los diputados integrantes en las comisiones parlamentarias que examinan a Teresa Ribera en el Parlamento Europeo". Esta es una decisión que deberá tomar este lunes la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Además, los populares también reclaman que no se vote nada antes de que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica dé explicaciones en el Congreso e insisten en que sea votación secreta. Y es que una comisaria europea puede salir elegida bien por unanimidad, por tres quintos, en segunda audiencia y, la fórmula que más riesgo tiene es la de por votación secreta ya que en el Parlamento Europeo hay libertad de voto. "Vamos a intentar que Metsola escoja esta fórmula y somos optimistas", apuntan las mismas fuentes a LA RAZÓN.

Montserrat indicaba en su alocución este domingo que está por ver "si los eurodiputados quieren apadrinar con su voto a una vicepresidenta que tiene un problema de gestión y responsabilidad pública en el que 220 europeos han perdido su vida en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha". Para ello, tanto Montserrat como Esteban Gónzalez Pons poniéndose en contacto los eurodiputados de los diferentes países que conforman el PPE para explicarles, entre otras cosas, que es fácil que Ribera pudiera ser investigada por un juzgado de primera instancia ya que, una vez que entre una denuncia contra ella por la catástrofe de la DANA, y deje de ser vicepresidenta y ministra, ya no será aforada, al no ser eurodiputada -ya que renunció a recoger su acta tras los comicios europeos-.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya pidió el jueves pasado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno retirase la candidatura de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para el cargo de vicepresidenta primera de la Comisión Europea y propusiera a "otra persona que concite el apoyo de la sociedad española". El PP atribuye a Ribera la responsabilidad de la tragedia de la DANA en Valencia y exige al Gobierno un nuevo candidato, aunque desde el PPE no manejan aún el extremo de pedir otro nombre y plantean de momento dos condiciones: que Ribera acuda al Congreso a dar explicaciones -algo que está previsto la próxima semana- y que se comprometa a dimitir si se le abre un juicio oral a cuenta de su gestión de la DANA. Fuentes de la dirección del PP insisten en que si Ribera no es la candidata, "se acabó el problema".

Ribera, designada como vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, defendió el pasado martes su labor en la gestión de la DANA durante una bronca audiencia parlamentaria en la Eurocámara marcada por las maniobras previas del PP para convencer al Partido Popular Europeo (PPE) de rechazar a la candidata española. El pulso del PP, respaldado por su grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, ha bloqueado la necesaria luz verde a los seis nuevos vicepresidentes de la Comisión Europea y al comisario húngaro designado, una decisión secuestrada por los vetos cruzados de los populares a Ribera, por un lado, y de los socialistas al vicepresidente italiano, Raffaelle Fitto, y al comisario húngaro, Olivér Várhelyi, por el otro.

Esta situación inédita pone en peligro la coalición de las familias políticas proeuropeas que ha sostenido a la Unión Europea durante décadas, y afronta una de las semanas más delicadas de su historia ante el desencuentro de populares y socialdemócratas. Lo que suceda en los próximos cinco días en Bruselas será clave para determinar si el Parlamento Europeo puede celebrar el miércoles 27 el voto de aprobación del nuevo Ejecutivo en su conjunto para que éste pueda empezar mandato el 1 de diciembre y, desde un prisma más amplio, para la supervivencia de la coalición