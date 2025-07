El doloroso testimonio de la madre del menor agredido en las "cacerías" de Torre Pacheco: "Se me encoge el alma"

La escalada de violencia en Torre Pacheco se ha convertido en la nota dominante de la localidad murciana, después de que tres jóvenes inmigrantes golpearan el rostro de un vecino de la localidad de 68 años de edad el pasado miércoles. Una vez el suceso saltó a la opinión pública, se acentuaron la llegada de grupos organizados afincados en el seno de la extrema derecha, que junto a los grupos de inmigrantes han puesto en jaque a las autoridades policiales desde el pasado fin de semana.

En este sentido, los vecinos de la localidad organizaron una manifestación para protestar contra la agresión a Domingo. En el transcurso de la protesta, varias personas pertenecientes a grupos ultras tomaron acto de presencia para comenzar las "cacerías contra las personas inmigrantes", convocadas a través de las redes sociales. Dentro de la protesta se encontraba un menor de madre española y padre magrebí. Ismael, el joven implicado, fue confundido con una de las personas que habían agredido a Domingo y fue apaleado por 13 miembros de las organizaciones.

Su madre, quien no pudo contener las lágrimas al encontrar a su hijo herido, ha mostrado su dolor. En una entrevista para los micrófonos de RTVE, ha denunciado la situación aseverando que su hijo no ha entendido las razones de la paliza y que "tiene miedo de salir a la calle".

"Cada vez que escucho esos gritos, se me encoge el alma. Yo a mi hijo le he explicado que son cosas que pasan en la vida... Quiero agradecer su trabajo a las autoridades, si no hubiese sido por ellas lo hubiesen matado", ha apostillado.

Una campaña de persecución en las redes sociales

Con la denuncia expuesta ante las autoridades junto al parte de lesiones, la madre de Ismael ha denunciado la campaña que ha sufrido en las redes sociales a raíz de la confusión. " Mi hijo ahora mismo no quiere salir de casa, son sus amigos los que acuden a visitarlo... Han cogido su nombre de usuario de 'Instagram' y lo han publicado junto con la foto que salió... Lo califican como escoria, ha sentenciado.

A la espera de que a tensión baje en Torre Pacheco con el paso de los días, María- madre del menor- espera que la normalidad se convierta en la nota dominante de la localidad murciana y pide a las personas que utilicen su lado más humano para frenar la ola de violencia, ya que bajo sus palabras el municipio "no es la selva en la que se impone la ley del más fuerte".