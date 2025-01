Las dudas de Koldo por el pago de la casa de la novia de Ábalos: "No tengo una explicación correcta"

"No tengo una explicación correcta. Me llevaba muy bien con Jessica y hacía lo que podía para salir adelante". Estas son las declaraciones de Koldo García ante el magistrado Leopoldo Puente donde no pudo explicar por qué él, como asesor de Ábalos, tenía que hacer frente al pago del alquiler de la novia del exministro desde las cuentas de su hermano y de su hija. El que fuera chófer del ex alto cargo socialista negó haber recibido dinero en efectivo de Víctor Aldama pero reconoció haber mantenido algún encuentro para tomar café con el empresario en un piso en Madrid.

En su declaración, del pasado 16 de diciembre, de más de dos horas y media de duración, Koldo hizo un repaso de cómo conoció a Aldama y de cómo se forjó su relación con José Luis Ábalos. El exasesor del Ministerio de Transportes admitió que conoció al empresario en dos encuentros sobre temas de Seguridad pero que entablaron su primera conversación cuando llegó al área que dirigía Ábalos.

El pìso de Jéssica

Koldo, en su testimonio al que ha tenido acceso LA RAZÓN, negó haber mantenido conversaciones con el empresario por la compra de mascarillas por parte del Gobierno balear a la sociedad de Soluciones de Gestión. Unas charlas que fueron detectadas y se encuentran en los numerosos informes del caso que está investigando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El exasesor corroboró la versión de Ábalos en la que denunció que el sobre que fue interceptado por los agentes del Instituto Armado estaba cerrado e iba a nombre del antiguo ministro socialista. "Fue un favor personal que me hacía mi hermano", defendió.

Sobre su relación con Jéssica, la novia de su jefe, afirmó que no ha vuelto a hablar desde que cortaron sus vínculos en el 2021. Ha reconocido que tenía una amistad con ella y que facilitó su entrada como "cargo de confianza" en una empresa pública para que ayudara en su trabajo a su hermano Joseba. "Estaba preparada", ha subrayado.

Las citas de Koldo con Aldama

Al ser preguntado por el piso en Plaza España, que tenía un alquiler de 2.700 euros al mes, Koldo aseguró que en un principio Escolano cedió ese inmueble de forma gratuita pero como "la situación se fue alargando colaboraba en el alquiler". El magistrado afirmó que no entendía como un asesor de Ábalos se podía hacer cargo del pago del mismo a través de las cuentas de su hermano y de su hija: "No tengo una explicación correcta. Me llevaba muy bien con Jéssica y hacía lo que podía para salir adelante".

Por otra parte, Koldo negó haber visto como Santos Cerdán recibió dinero en efectivo de Aldama pero ha reconocido que ha coincidido con "Aldama en bares". "He tomado un café en algún piso", destacó sin especificar dónde ni si era de la propiedas del empresario.