Echenique insiste ante el juez en que hay más curas abusadores que inmigrantes delincuentes

Pablo Echenique ha vuelto a insistir este mediodía ante el juez en que hay más casos de abusos sexuales entre sacerdotes católicos que inmigrantes que hayan cometido delitos en su declaración como investigado por un delito de odio, explicaron desde Abogados Cristianos, que se querellaron contra él por un polémico tuit en el que defendía esto mismo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid le preguntó por la fuente que respalda la veracidad de esta afirmación y Echenique le respondió señalando imprecisamente un informe del Defensor del Pueblo que recogería que hay "muchísimos" casos de abusos entre el sacerdocio de nuestro país y serían más que los delitos cometidos por el colectivo inmigrante.

A su salida de los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, el dirigente de Podemos ha vinculado la denuncia en su contra con el "miedo que desde determinados sectores se sigue teniendo" a su formación política y ha reivindicado que si su publicación fuese un delito, como se indaga judicialmente, "la mitad de los españoles lo habrían cometido".

En cualquier caso, ha confirmado, lo volvería a hacer y se ha mostrado orgulloso de ser, bajo su visión, una voz pública que defiende a los inmigrantes.

El que fuera durante años portavoz morado en el Congreso se ha defendido ante el juez alegando que en su tuit viene a plantear "el absurdo" que supone "criminalizar a los migrantes por los delitos que pueda cometer alguno" que igualmente "lo sería criminalizar al conjunto de sacerdotes por los delitos cometidos por algunos de ellos".

Una contraposición irónica, según ha dicho, entre "dos absurdos" en respuestas a unas declaraciones en las que el obispo de Oviedo dijo torno a la inmigración que "se nos puede colar gente que son indeseados" y "caben los que no caben y no podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos".

Negó Echenique, en este sentido, haber criminalizado a los curas de la Iglesia católica y prevé que el asunto no tenga un mayor recorrido en la Justicia.

La portavoz de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha desvelado que el que fuera portavoz de Podemos en el Congreso, como ya preveían desde esta fundación, no ha contestado a sus preguntas en la sala, algo que, apuntó, "ven venir siempre que una persona se sabe y se siente culpable de un delito".

Echenique comparece en el juzgado por presunto delito de odio contra sacerdotes en un tuit Carlos Luján Europa Press

A la acusación le resulta "una excusa poco creíble" su versión de que no pretendía criminalizar a los sacerdotes al no haber Echenique eliminado el tuit que publicó de "forma deliberada" y tras ser consciente de que "podría haber sentado mal". Presentarán al juez, como han anunciado, una solicitud de nuevas diligencias

Su único argumento, apuntó Castellanos, es el "profundo odio que siente hacia los católicos", una idea que se ve para ellos reforzada por su propuesta de eliminar del Código Penal el delito contra los sentimientos religiosos que "dejaría sin protección el derecho fundamental a la libertad religiosa" y, por ende, "que lo que ha hecho él, despreciar los católicos, lo pueda hacer cualquiera impunemente".

En el mensaje en cuestión, que compartió el pasado 10 de mayo en su perfil oficial de Twitter, aseveró que "es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante" y "desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".