Aquí estamos una semana más. Sentimos no haber sido constantes con nuestra publicación semanal de los miércoles, pero como ya hemos mencionado en alguna ocasión, las exigencias de la navegación y las circunstancias que nos rodean a veces hacen muy difícil la publicación a tiempo de este artículo, esto no deja de ser a la vez un barco, un centro de formación, y una embajada de España. Los horarios, las actividades los ritmos, los marcan circunstancias tan variables como la meteorología, los exámenes, o los actos de representación, y todo ello en una plataforma de 113 metros de largo, en la que convivimos 250 almas. Nos disgusta en parte por tenerle esperando sin saber el motivo, y no poder tener el fruto del tiempo que sacamos todas las semanas para entregarnos al máximo a esta tarea que tanto nos gusta y que tanto nos alegra ver que a usted también, pero también nos enseña lo dura que es la vida en la mar, y en la que en ocasiones tienes que priorizar en cosas que quizás no sean las que a priori más te motivan, pero que a la larga son las que te marcarán el carácter del marino que queremos ser.