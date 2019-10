El futurista vídeo de Unidas Podemos para atraer al votante más joven

Unidas Podemos ha presentado hoy su segundo vídeo de campaña dirigido por Marina Hache y creado para atraer a los votantes más jóvenes. La campaña " y tú, ¿qué futuro que quieres?" será especialmente difundida en las redes Instagram y Youtube.

Desde la dirección de campaña de la formación política consideran que esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos y presentan una realidad bastante dura si dejamos que toda la política de nuestro país esté pactada por dos partidos que se turnan el poder.

"La diversidad política es la manera más sana en que puede expresarse una democracia porque da la posibilidad de representar distintas realidades sociales. El cambio cuesta, y llega a base de esfuerzo y persistencia. Las cosas importantes no se consiguen a la primera. Pero... ¿y si nos rindiéramos, cómo podría llegar a ser nuestra realidad?", afirman desde Unidas Podemos.

Con este vídeo, la formación morada busca hablar de este futuro distópico pero no tan lejano. Por ello recogen problemas presentes: los de esas personas a las que echan de su casa, que no encuentran trabajo o que no pueden llegar a fin de mes con sus pensiones; los de quienes se preocupan por un cambio climático cada vez más palpable. Todo esto enmarcado por la presencia de una esfera que representaría ese poder y esa forma de pensamiento único que impide a los ciudadanos cuestionarse su realidad y luchar contra ella y en la que también está presente, como metáfora, la manera en que las multinacionales y gobiernos están usando las nuevas tecnologías.

El vídeo finaliza instando a romper con lo establecido, a acabar con esa esfera omnipresente y a luchar por el futuro que queremos.

Al más puro estilo de la impactante serie "Years and years", el vídeo electoral mira a nuestro presente y solo ve problemas. Cambio climático desahucios, avances tecnológicos, pérdida de derechos... y nos coloca ante un espejo al que da pavor mirarse. En definitiva, realiza una predicción de un futuro no muy lejano que puede ser apocalíptico si no luchamos ahora.