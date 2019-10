Era el momento más importante del desfile. Cuatro paracaidistas se lanzaron desde 1500 metros. El cabo primero Pozo era el encargado de llevar la bandera de España. Poco antes de aterrizar, el cabo Pozo giró sobre una farola y quedó enganchado ante la atenta mirada de todos. El salto lo había hecho cientos de veces, era una rutina, pero algo fallo. Quedó suspendido en el aire tras golpearse contra la farola. Pero el dolor que sentía el militar no era el del golpe, sino el de haber fallado. Tuvo que ser rescatado con una grúa. Los minutos fueron interminables y el cabo Pozo no paraba de darle vueltas a la cabeza sobre lo que había ocurrido, de lamentarse por no haber podido finalizar la maniobra con éxito. Aún así, las miles de personas concentradas en la Plaza de Lima le aplaudieron como muestra de reconocimiento y solidaridad. Los Reyes presenciaron lo ocurrido y no dudaron en acercarse a él. Querían conocerle, animarle, transmitirle que a veces ocurren cosas inesperadas pero que lo importante es la celebración, el homenaje a las Fuerzas Armadas.