Elecciones 2023, última hora, en directo: Ciudadanos abre la puerta a no concurrir a las generales

Feijóo pide el voto para el PP para derogar el "sanchismo" y no tener que depender de Vox: "Pido desde ya una mayoría clara, incontestable, para iniciar un nuevo rumbo. Debemos dejar atrás cinco para olvidar". El presidente del PP considera que el modelo Sánchez de pactos con independentistas y Bildu está "agotado": "La España que no ha soportado este lustro del sanchismo no puede consentir cuatro años más. Ni las políticas ni el clima social generado son lo que España quiere".