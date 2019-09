Encuesta NC Report/Cataluña: ERC y PSC sumarían mayoría absoluta

ERC despejará la incógnita de su «liderazgo» este próximo domingo con la elección de Pere Aragonés, actual vicepresidente y conseller de Economía, como nuevo coordinador nacional, asumiendo las competencias de Junqueras, que seguirá de presidente del partido, y de Marta Vilalta, que asumirá parte de las competencias de Marta Rovira, la secretaria general que se autoexilió en Suiza. Aragonés está arropado por el propio Junqueras junto a Gabriel Rufián y Joan Tardà, que volverá a primera línea ocupando un puesto, todavía por determinar, en la nueva ejecutiva. También está por ver si ERC será dirigido por una bicefalia, con Marta Vilalta y Sergi Sabrià en el partido, y Pere Aragonés como cartel electoral.

La CUP, tras los reveses electorales, trata de recuperar a David Fernández, su histórico dirigente, para que vuelva a dirigir a los independentistas anticapitalistas que siguen manteniendo un tenso pulso interno entre la corriente independentistas situada en torno a Poble Lliure, que apuesta por la unidad de acción con Junts per Catalunya, y los antisistema que prefieren mantener las distancias con «la derecha de toda la vida».

El caos se sitúa en el mundo post convergente. Puigdemont representa un hiperliderazgo que perderá en próximas contiendas por su situación fuera de Cataluña y no ha designado sucesor, y ni tan siquiera que forma debe tomar el nuevo partido y con qué liderazgos. Torra está amortizado para unos, para otros es imposible su continuidad porque puede ser inhabilitado por la colocación de pancartas y lazos en la pasada campaña electoral, y no se sabe si la Crida per Catalunya ocupará el nuevo espacio, si se reformulará Junts per Catalunya y qué pasará con el PDeCAT que Puigdemont quiere dinamitar de forma controlada para no perder el poder municipal y que, con parte de la actual dirección y los sectores críticos con Puigdemont –Carles Campuzano y Marta Pascal–, se resiste a sus intenciones lo que puede llevar tras el 11-S a un recrudecimiento de hostilidades. Elsa Artadi, Laura Borràs e, incluso, Artur Mas están calentando la banda para aprovechar su oportunidad, aunque Mas tendrá que esperar que las elecciones no se convoquen antes del 23 de febrero, fecha en qué dejará de estar inhabilitado. Mientras llega la solución, JxC volverá a tensar la cuerda con ERC intentando de nuevo investir a Carles Puigdemont, cosa a la que los republicanos se negaron hace dos años y no parece que ahora vayan a ceder. Si Puigdemont no es investido por el veto de ERC, Torra podría manejar adelantar culpando a ERC del fracaso.