España y Marruecos reafirman su coperación en materia de lucha antiterrorista, con los ojos puestos en el Sahel

“España y Marruecos, cuya cooperación en la lucha contra el terrorismo es ejemplar, celebraron los resultados alcanzados conjuntamente en este ámbito, incluyendo el desmantelamiento de varios grupos terroristas y la colaboración en la prevención de la radicalización”, se afirma en la declaración acordada durante la Cumbre entre los dos países celebrada en Madrid.

Asimismo, “celebraron la decisión de lanzar una iniciativa conjunta en el marco del Foro Global contra el Terrorismo (GCTF) para fortalecer la preparación y la respuesta ante ataques terroristas con armas de destrucción masiva, ya sean químicas, biológicas, radiológicas o nucleares (NRBQ). Ambas partes reafirmaron su compromiso de fortalecer su cooperación en el ámbito de la inteligencia e intensificar el intercambio de información estratégica y operativa en materia de lucha contra el terrorismo”. La cooperación antiterrorista entre ambos países ha permitido en los últimos años evitar atentados a ambos lados del Estrecho y se ha mantenido, incluso en momentos de crisis, como la derivada de presencia en España del líder del Frente Polisario.

A este respecto y dado que el Sahel africano es uno de los focos más peligrosos del terrorismo yihadista, acordaron mantener la colaboración en este asunto, vital para que las bandas no puedan extender sus atentados a Occidente.

Ante la próxima celebración de eventos deportivos en Marruecos, como la Copa Africana de Naciones de fútbol y la Copa Mundial de la FIFA 2030, ambas partes se comprometen a cooperar para garantizar la seguridad y protección de las delegaciones, los atletas y el público.

Todo ello, se dice en el comunicado, con respeto “a los principios de soberanía nacional, integridad territorial y protección de los derechos humanos”, que “constituyen la base de la coexistencia pacífica entre los pueblos”.