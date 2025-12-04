PSOE, PP y Junts pactan el avance de la ley sobre la multirreincidencia tras el acercamiento de Sánchez a Puigdemont

El PP, PSOE y Junts han llegado a un acuerdo para avanzar en la ley contra multirreincidencia que busca endurecer las penas contra los hurtos a través del Código Penal presentada por Junts el año pasado después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tendiera la mano a Carles Puigdemont tras su ruptura.

Tras más de un año en el cajón fue descongelada por el líder de los socialistas ante la el "final de la relación" con Junts. Con la oposición de Sumar y diversos socios del Gobierno afincados a la izquierda del PSOE, los tres partidos mencionados junto con el PNV han mostrado su apoyo a las enmiendas transaccionales y las modificaciones presentadas.

Antes de llevar la norma al Pleno se ha aprobado una modificación para complementar la nueva normativa con la lucha contra las personas que otorgan gasolina a las narcolanchas recogida en el Código Penal. Con las enmiendas aprobadas el siguiente paso es encontrar una fecha para que la Comisión de Justicia revise el texto y apruebe el dictamen antes de llevar la nueva regulación al Hemiciclo. La votación no se producirá al menos hasta febrero del año que viene debido a la parálisis parlamentaria en los meses de diciembre y enero.

Qué es y que supone la ley contra la multirreincidencia de Junts

Fuera de las enmiendas que se han aprobado en la Comisión de Justicia tras el acercamiento de Pedro Sánchez hacia Carles Puigdemont, la nueva regulación busca endurecer las penas contra las personas multirreincidentes ante el aumento de violencia y la delincuencia en Cataluña. Hasta ahora, a la espera de que el Congreso de luz verde a la nueva regulación de Junts, lo que dice el Código Penal es que para que se encuadre en esta denominación, la persona debe tener tres sentencias leves firmes en vía de ejecución que juntas deben sumar más de 400 euros de botín sustraído. Además los delitos no deben haber prescrito y en España suelen dejar de tener efecto a los seis meses.

En la propuesta de Junts guardada en el cajón desde el mes año pasado, se propone modificar la legislación del Código Penal para asegurar que la Ley de multirreincidencia afecte a los "delitos menos graves" que fueron cometidos hace más de cinco años. Ante el aumento del número de jueces en Cataluña aprobados por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reclama que las sentencias se repartan y que el hurto se penalice con entre uno a tres años siempre y cuando el objeto sustraído sea electrónico al margen del precio. La formación de Puigdemont reclama que los propios ayuntamientos puedan ejercer de acusación para que esos delitos leves no prescriban si es un delito de hurto.