¿Está Europa más cerca de tener Ejército?

El día que se cumple el tercer aniversario del ataque ruso sobre Ucrania la UE se encuentra más sola que nunca. Sola e indefensa porque el aliado transatlántico ya no va a estar ahí para defendernos y urge que podamos hacerlo solos. En esta jornada simbólica, mientras algunos mandatarios, incluido Pedro Sánchez, están en Kiev para apoyar a Zelenski, los ministros de Exteriores se reúnen en Bruselas. Y antes del comienzo de la reunión, el jefe de la Diplomacia española, José Manuel Albares, ha dejado su lista de deseos (algunos más factibles que otros) en una entrevista con RNE.

Sobre el abandono de EE UU, Albares ha dicho que "lo importante no son tanto las decisiones que pueda adoptar el presidente estadounidense, Donald Trump, como lo que vaya a hacer Europa". Y él va a proponer hoy un "concepto amplio de seguridad" que incluya la defensa, pero también la competitividad de las empresas y la autonomía estratégica. Junto a ello, reclamará financiación en materia de seguridad, "que se empiece a pensar seriamente en una capacidad de despliegue rápido que pueda ser incluso el germen de un verdadero Ejército europeo e integrar y desarrollar las industrias europeas de defensa". "Todo eso son decisiones que sí están en nuestra mano y dependen de nosotros y que tenemos que empezar a tomar ya", ha subrayado.

Europa va saliendo del shock que supuso el discurso del vicepresidente de EE UU, J.D. Vance, hace diez días en la Conferencia de Seguridad de Múnich, y ahora a muchos les preocupa quién y cómo se va a pagar nuestra defensa. A nadie se le escapa que España persigue una mutualización de ese enorme gasto en Defensa que le espera a la UE mientras otros países, los que llaman "frugales", oyen hablar de endeudamiento compartido y les sale urticaria. El modelo solidario que se llevó a cabo en la pandemia para sufragar el parón de la economía y que podría replicarse ahora no es del agrado de todos.

Albares ha mostrado, por otra parte su preocupación por la reunión de este lunes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con exministros de Exteriores y Defensa, diplomáticos y expertos para analizar la evolución del conflicto en Ucrania. Ha advertido de que son los "ministros" e "ideólogos" de la guerra de Irak y ha señalado que espera que no sea esa la política exterior del PP para España. "Ese no es el camino", ha recalcado convencido de que, en cualquier caso, no es el que España va a tomar, sino el de la unidad europea, los valores democráticas y la búsqueda de una paz justa y duradera frente a las fuerzas de extrema derecha que, según ha dicho, son aliadas de Feijóo.